U sklopu programa "MFF Fora" na Mediteran Film Festivalu (MFF), koji će se održavati od 21. do 24. augusta u Širokom Brijegu, bit će prikazane Disneyeve priče "Kralj lavova" i "Priča o igračkama 4", dok će u sklopu OFF programa i u partnerstvu s mrežom HBO Adria biti prikazan dokumentarac "Vjetar".

Foto: Fena

Igrana verzija klasika iz 1994. godine "Kralj lavova" u režiji Jona Favreaua vraća nas u afričku savanu gdje na svijet dolazi novorođeni lavić Simba koji idolizira oca, kralja Mufasu i teška srca prihvaća svoju sudbinu.



Scar, Mufasin brat, nije oduševljen dolaskom mladunca jer je upravo on nasljednik prijestolja koji ima druge planove, pa je tako borba za Kamen Ponosa opustošena izdajom i tragedijom što na kraju rezultira Simbinim izgnanstvom.



Disney i redatelj Josh Cooley donose priču o igračkama i njihovom uzbudljivom oživljenom svijetu te pustolovini bogatoj prijateljstvom i humorom. Glavni junak Woody oduvijek je bio siguran u svoje mjesto na svijetu i da mu je prioritet brinuti se za svoju djecu.



Kada se Bonnieina omiljena igračka Forky proglasi smećem, Woody uzima stvari u svoje ruke te pokazuje Forkyju zašto bi trebao prihvatiti tko je on zapravo.



U sklopu OFF Programa u petak, 23.kolovoza, na otvorenom kinu MFF-a bit će prikazan dokumentarni film "Vjetar".



Film prati najnepredvidljivija prirodna pojava u poljskim planinama - halny, a riječ je o vjetru koji se redovito javlja u proljeće i jesen te je nemoguće predvidjeti kad će se pretvoriti u razorni uragan.



Halny ostavlja brojne posljedice na stanovnike grada Zakopane i na njegovu okolicu pretvarajući slikoviti planinski krajolik u pozornicu za spektakl neukroćene prirode te izazivajući tjeskobu i neobično ponašanje - za vrijeme vjetra raste broj policijskih intervencija i samoubojstava, a bolnice zaprimaju više pacijenata sa srčanim problemima.



Slojevita dokumentarna zapažanja pružaju rijedak uvid u život ljudi izloženih halnyju među koje spadaju liječnici, meteorolozi i ostali stanovnici regije Podhale dok se bore sa silama prirode i proživljavaju stres koji im vjetar donosi, priopćeno je iz Press službe Mediteran Film Festivala.



Projekcija animiranog filma "Kralj Lavova" bit će prikazana u kinu "Borak", u petak, 23. kolovoza, u 10 sati, dok će film "Priča o igračkama 4" biti prikazan u subotu, 24. kolovoza, također u 10 sati, navodi se u priopćenju organizatora.



(FENA)