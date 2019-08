Glavni Box Office 25. Sarajevo Film Festivala u Bosanskom kulturnom centru, ul. Branilaca Sarajeva br. 24, u nedjelju i ponedjeljak radit će od 16.00 do 20.00 sati.

Foto: FENA

Od 13. do 15. augusta radno vrijeme je od 10.00 do 19.00 sati, a u vrijeme održavanja Festivala (od 16. do 23. augusta) Glavni Box Office bit će otvoren od 08.30 do 22.00 sata.



Kupovinu ulaznica moguće je izvršiti i online putem web stranice Sarajevo Film Festivala (www.sff.ba), saopćeno je iz SFF Pressa.





(FENA)