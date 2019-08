Prodaja ulaznica za ovogodišnje jubilarno izdanje Sarajevo Film Festivala (SFF) bilježi rast u odnosu na prethodna izdanja, potvrdili su za Fenu iz SFF Pressa.

Foto: Fena

Povećan interes publike pripisuju činjenici da se radi o 25. Sarajevo Film Festivalu koji nudi rekordnih 270 filmova iz 56 zemalja u 18 različitih programa.



Glavni Box Office za prodaju ulaznica za 25. Sarajevo Film Festivala počeo je s radom u petak u Bosanskom kulturnom Centru, ul. Branilaca Sarajeva br. 24.



Radno vrijeme Box Officea je: 9. i 10. augusta od 10.00 do 19.00 sati, 11. i 12. augusta od 12.00 do 16.00 sati, a od 13. do 15. augusta od 10.00 do 19.00 sati. U vrijeme Festivala, od 16. do 23. augusta, radno vrijeme je od 08.30 do 22.00 sata.



Ulaznice je moguće kupiti i online.



(FENA)