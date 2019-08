Remek djela bh. kinematografije i najbolja ostvarenja kinematografije Mediterana u protekloj godini bit će prikazana u programima 'U fokusu' i 'Filmski Centar Sarajevo' na ovogodišnjem Mediteran Film Festivalu u Širokom Brijegu.

Foto: Fena

U off programu 'Filmski Centar Sarajevo' bit će prikazani 'Kočari iz Kalija' Milutina Kosovca, 'Punta velikog mora' Vlatka Filipovića' i 'Čistilište' Velimira Stojanovića. Uz ove MFF prikazat će i 'Crne bašte' Petra Ljubojeva, 'Pjeskare' Bakira Tanovića, 'Ugljare' Vefika Hadžismajlovića te 'Kasabe' Mirze Idrizovića.



Miljenici su to publike i žirija na festivalima diljem svijeta, a Mediteran Film Festival ih donosi u suradnji a Filmskim Centrom Sarajevo, pravnim nasljednikom arhive bosanskohercegovačke kinematografije (Bosna film, Sutjeska film, Studio film) koji se brine se za očuvanje filmske baštine kroz arhiviranje, restauriranje i digitalizaciju arhivske građe.



'U fokusu' - off programu MFF, bit će prikazano šest dokumentarnih filmova, dinamična i raznovrsna selekcija koja je po mišljenju selektora festivala, Zdravka Mustaća, već obilježila filmsku godinu.



Preko rata u Siriji, problema s kojima se nose osobe s invaliditetom, sreći i obitelji, do zabave na jednoj od najpoznatijih party plaža na Mediteranu - Zrća na Pagu, 'Fokus' nam donosi showcase priča od kojih su neke već posjetile prestižne filmske festivale širom svijeta.



Program festivala fokus stavlja na 'Michaelov let', film španjolskog redatelja Jesusa de Frutos Ayusoa, francusko-talijanski film 'Sretna danas' redatelja Giulia Tonincellia, te dokumentarnu priču iz Sirije 'Nisam vidio ništa, vidio sam sve' redatelja Yasera Kassaba.



U fokusu se našao i film francuskih redatelja Noémi, Alida, Manuel i Léa Aubrya 'Sezona bez Guya', hrvatska 'Zabava' Bojana Mrđenovića i 'Nora' film iz Maroka redatelja Essaghraoui Mohamed Alija.



Filmovi iz ovih selekcije nisu u konkurenciji za nagrade.



Dvadeseto izdanje Mediteran Film Festivala bit će održano od 21. do 24. kolovoza u Širokom Brijegu. U službenom programu ovogodišnjeg festivala bit će prikazano dvadeset dokumentarnih filmova, deset u konkurenciji dugometražnog te deset u konkurenciji kratkometražnog dokumentarca.



O najboljima će odlučivati šesteročlani međunarodni žiri iz kategorije dugometražnog dokumentarnog filma te dodjeljuje nagradu MFF projektor 'Grand Prix', iz kategorije kratkometražnog dokumentarnog filma te dodjeljuje nagradu MFF projektor 'Best Short'.



Najbolji film birat će i publika, a taj film čeka nagrada MFF projektor 'Audience Award', priopćeno je iz MFF-a.



