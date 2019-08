Glavni Box Office za prodaju ulaznica za 25. Sarajevo Film Festivala počinje s radom sutra u 10.00 sati.

Arhiv / 24sata.info

Glavni Box Office nalazi se u Bosanskom kulturnom Centru (BKC, Branilaca Sarajeva 24).



I ove godine Sarajevo Film Festival nagrađuje svoju publiku: prvih 10 kupaca na poklon će dobiti po 10 ulaznica gratis, kao i plakat ovogodišnjeg Festivala koji se održava pod motom "Sarajevo mon amour "(Sarajevo ljubavi moja).



Radno vrijeme Box Officea je: 9. i 10. augusta od 10.00 do 19.00 sati, 11. i 12. augusta od 12.00 do 16.00 sati, a od 13. do 15. augusta od 10.00 do 19.00 sati. U vrijeme Festivala, od 16. do 23. augusta, radno vrijeme je od 08.30 do 22.00 sata. Ulaznice je moguće kupiti i online , saopćeno je iz Sarajevo Film Festivala.



(FENA)