Pisac, scenarista i kolumnista Aleksandar Hemon moderirat će konferencije za novinare u sklopu press projekcija filmova iz Takmičarskog programa – igrani film jubilarnog 25. Sarajevo Film Festivala.

Foto: SFF

Konferencije se održavaju u sarajevskom Narodnom pozorištu svakog dana nakon jutarnjih projekcija filmova iz ovog programa.



Sarajlija koji živi u Chicagu, Aleksandar Hemon jedan je od najcjenjenijih savremenih pisaca s područja bivše Jugoslavije i jedan od najznačajnijih modernih autora koji pišu na engleskom jeziku.



Hemon je rođen u Sarajevu 1964. godine, gdje završava studij književnosti na Filozofskom fakultetu. Radi na Omladinskom programu Radio Sarajeva i kao urednik za kulturu u magazinu »Naši dani«, za koji piše i filmske recenzije. Početak rata zatiče ga na kratkom boravku u Chicagu u sklopu programa kulturne razmjene. Onemogućen da se vrati u Sarajevo pod opsadom, Hemon u Sjedinjenim Američkim Državama započinje novu etapu svog života.



Svoju prvu priču na engleskom jeziku »Sorgeov špijunski krug« napisao je 1995. Priča je objavljena unutar njegove prve zbirke »Pitanje Bruna«. Nakon nje uslijedili su romani »Čovjek bez prošlosti« i »Projekat Lazarus«, od kojih oba ulaze u uži izbor za nagradu koju dodjeljuje National Book Critics Circle, a »Projekat Lazarus« ulazi i u uži izbor za nagradu National Book Award. Sljedeće godine izlazi druga Hemonova zbirka priča »Ljubav i prepreke«. Hemonova memoarska proza »Knjiga mojih života« ulazi u uži izbor za nagradu koju dodjeljuje National Book Critics Circle u kategoriji autobiografije, a prema izboru BBC-a biva proglašena jednom od deset najboljih knjiga u 2013. godini. Svoj treći roman »Kako su nastali Ratovi zombija« objavljuje 2015, a dvostruki memoar »Moji roditelji / Nije ovo tvoje« 2019. godine.



Zajedno s bosanskohercegovačom redateljicom Jasmilom Žbanić potpisuje scenario za film »Otok ljubavi«, koji je svjetsku premijeru imao 2014. na Locarno Film Festivalu, u okviru programa Piazza Grande. Jedan je od scenarista američke TV serije »Sense8« koju su za Netflix kreirale sestre Wachowski i J. Michael Straczynski. Njegovi članci i kolumne objavljivani su u New York Timesu, The New Yorkeru, Esquireu, The Paris Reviewu i BH Danima. Aleksandar Hemon dobitnik je Guggenheimove stipendije, nagrade fondacije MacArthur, nagrade Heartland koju dodjeljuje Chicago Tribune i brojnih drugih priznanja. Predaje na Univerzitetu Princeton.





(24sata.info)