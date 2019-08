Projekcijom filma ''Artic'' sinoć je u Bihaću otvoren prvi Bihać Avantura Film Festival ''Avant & Una" koji preferira filmske žanrove avanturističkog karaktera svih profila.

Screenshot: 24sata.info

Za tri dana bit će prikazano više od 60 filmskih naslova, iz 26 zemalja svijeta, koje je izabrao programski tim festivala predvođen bh. filmskim režiserom Jasminom Durakovićem.



Festival je usmjeren ka svim socijalnim kategorijama i tematski podijeljen na dugometražne i kratke igrane filmove, dokumentarne, historijske i retro filmove, studenske filmove i dječiji programe.



Selektor festivala Jasmin Duraković kaže da je cilj profilirati festival kao tematski, koji ide uz grad.



- To je veza filmskog festivala i grada Bihaća, koji ima najljepše prirodne ljepote, ne samo u BiH. Prema nekim procjenama ovo je jedna od pet najljepših lokacija zaštićene prirode u svijetu - rekao je Duraković.



Smatra da su ove godine osigurali najmanje desetak vrhunskih filmskih naslova koji mogu da budu zanimljivi najširoj publici.



Jedan od ciljeva festivala je i promocija grada Bihaća, kulturnih, historijskih, turističkih i poslovnih potencijala.



Gradonačelnik Bihaća Šuhret Fazlić kaže da je za Bihać značajno sve što se dešava u ljetnom periodu, sve pozitivne stvari.



- Da Bihać otrgnemo od događanja koje smo imali u protekle dvije godine, i mislim da smo to i uspjeli - rekao je.



Član stručnog žirija igranog filma Toni Gojanović navodi da je program izuzetno bogat, te da će publika uživati u filmovima koje do sada nisu imali priliku pogledati.



- Moj kriterij je osobni ukus. Estetika filma, tematski, žanrovski, izvrsnost. Ono što će za mene biti presudno je ono što se meni svidi i taj film će dobiti moj glas - rekao je Gojanović.



Danas, drugog dana festivala, počela je radionica za sve mlade, potencijane filmadžije. Predavanje iz scenarija, produkcije, kastinga, fotografije i glume pohađalo je deset mladih ljudi, s ciljem da im se približi proces stvaranja filma.



Teatarski i filmski radnik Vahid Duraković će sa učesnicima radionice obići lokalcije u Bihaću koje su zanimljive za avanturistički film.



- Bihać ima zanimljive lokacije za avanturistički film. Učesnicima se može ukazati na mogućnosti tih lokacija za snimanje filma - rekao je Duraković.



Večeras će na open airu biti prikazan film Alita: Anđeo borbe.



Pobjedniku festivala će pripasti Grand prix ''Unska sirena''.







(FENA)