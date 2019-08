Sarajevo Film Festival, smotru filmske umjetnosti koja iz godine u godine raste kako s brojem filmova, tako i posjetilaca, autora, ove godine otvara svjetska premijera bh. filma “Sin” autorice Ines Tanović.

Foto: FENA

Na 25. Sarajevo Film Festivalu će od 16. do 23. augusta biti prikazano 270 filmova u 18 različitih programa iz 56 zemalja, istakao je direktor SFF-a Mirsad Purivatra na pres-konferenciji koji je u Botaničkom vrtu Zemaljskog muzeja BiH upriličen povodom objave programa SFF-a.



U okviru popularnog programa Open Air bit će prikazani filmovi "Tuga i slava" Pedra Almodovara, "Jadnici" Ladja Lyja, "Parazit" Joon Ho Changa, "Šavovi" Miroslava Terzića, "To mora biti raj" Elie Suleimanis, "Lijepo doba" Nicolasa Bedosa i "Bilo jednom u Hollywoodu" Quentina Taranina.



Govoreći o saradnji s Turističkom zajednicom Kantona Sarajevo Purivatra je istakao da je ta saradnja sve bolja, sve konstruktivnija. On je istakao da je novi brend Visit Sarajevo krenuo u život i da je prisutan po čitavoj regiji, kroz tramvaj u Beogradu, bilborde na Jadranu...



- Raduje me da smo naš brend Srce Sarajeva ove godine vezali sa brendom Visit Sarajevo - rekao je Purivatra.



Predsjednik Turističke zajednice Kantona Sarajevo Nermin Muzur kazao je da je Turistička zajednica KS saradnju sa SFF-om počela 2017. godine, te da su ove godine kroz Visit Sarajevo napravili regionalnu promociju festivala.



Muzur je također obavijesti da će na kraju SFF-a biti upriličen koncert popularne zvijezde DJ Solomuna.



Nermin Muzur je na prijemu uručio vaučer u vrijednosti 100.000 KM direktoru Zemaljskog muzeja Mirsadu Sijariću istakavši da su današnje druženje i pres-konferencija održani u vrtu Muzeja kako bi se ujedno podsjetili i na situaciju u kojoj se ova institucija nalazi.



Online prodaja ulaznica počinje 3. augusta u 12 sati putem zvanične web stranice, a slobodna prodaja počinje 9. augusta u 10 sati u Box Officeu koji će biti smješten u BKC-u Sarajevo.







(FENA)