Četrnaest polaznika filmske edukativne radionice "Od ideje do realizacije filma" protekla tri dana u Mostaru učilo je kako se pravi film, a stečeno znanje iskoristili su za snimanje vlastitog filma.

Radionica je realiziralo Udruženje "VIVA" iz Sarajeva u okviru "Mostarskog ljeta", priopćili su organizatori.



"Od svih dosadašnjih 75 radionica ovo je najmlađa ekipa. Riječ je o uzrastu djece od 8 do 17 godina. Iranski kulturni centra nam je pomogao oko realizacije radionice. Jednostavno, nemamo uvijek dovoljno sredstava za realizaciju svih aktivnosti u 20 gradova u koje idemo. Zahvaljujemo onima koji su prepoznali važnost naših aktivnosti i pomogli nam da ih realiziramo. Ova škola nedostaje Bosni i Hercegovini. Imamo četiri akademije, ali nijednu filmsku školu", kazao je filmski reditelj i umjetnički direktor "Viva škole filma" Ratko Orozović.



Kroz radionicu nastao je i film "Čarobni kamen" čiju su temu odabrali sami polaznici.



"Kroz film su pokušali riješiti sve probleme ovoga svijeta. I rat, i nasilje, i glad i sve one negativne pojave za koje oni, tako mladi, shvaćaju da ih okružuju. Kroz čarobni kamen kojeg su pronašli riješit će te probleme. Film ima sretan kraj, jer oni tako to vide kroz svoju maštu", kazao je producent Viva festivala Goran Lukić.



Senad Suljić, direktor Centra za kulturu Mostar, gdje je radionica i održana, dodao je da je ovo bila izvrsna prilika da mladi ljudi kroz radionicu upoznaju sve složenosti filma.



"Kroz aktivnosti na radionici na jedan lijep način obrađuju razne životne teme, a posebno me raduje da se kroz ovakav pristup cijeli ovaj projekt čini zabavnim za mlade ljude", istaknuo je Suljić.



Film "Čarobni kamen" bit će prikazan na završnom Viva festival koji će se održati od 18. do 22. rujna u Sarajevu.



