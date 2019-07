Velika Zlatna Arena za najbolji film na 66. Pulskome filmskom festivalu dodijeljena je filmu "Dnevnik Diane Budisavljević" redateljice Dane Budisavljević, a osvojio je i nagradu publike Zlatna vrata Pule dobivši prosječnu ocjenu 4,90, objavljeno je u subotu na konferenciji za novinare u Festivalskom centru.

Foto: 24sata.info

Filmu "Dnevnik Diane Budisavljević", produkcijske kuće Hulahop d.o.o., pripale su još tri Zlatne Arene, i to za režiju redateljici Dani Budisavljević, za glazbu Alenu i Nenadu Sinkauzu te za montažu Marku Ferkoviću.



Prema odluci Ocjenjivačkog suda Hrvatskog natjecateljskog programa, film "Posljednji Srbin u Hrvatskoj" redatelja Predraga Ličine osvojio je četiri Zlatne Arene, i to Selena Orb za kostimografiju, Jana Piacun za scenografiju, dok se Zlatne Arene za masku dodjeljuju Svetlani Gutić i Miroslavu Lakobriji, a za najbolju glavnu žensku ulogu Hristini Popović za ulogu Franke Anić u spomenutom filmu. "Posljednji Srbin u Hrvatskoj" dobitnik je i Nagrade Breza za najboljeg debitanta na festivalu.



Film "General" redatelja Antuna Vrdoljaka osvojio je tri Zlatne Arene i to Borko Perić za najbolju sporednu mušku ulogu, Olga Pakalović za najbolju sporednu žensku ulogu u filmu te Zvonimir Krivec za specijalne efekte.



Film "Moj dida je pao s Marsa" redatelja Marine Andree Škop i Dražena Žarkovića osvojio je dvije Zlatne Arene koje se dodjeljuju Krstu Jaramu, Michalu Strussu, Antoniju Ilicu, Goranu Stojniću MagicLabu i Hommageu za vizualne efekte te za kameru koja je pripala Svenu Pepeoniku.



Filmu "Koja je ovo država" pripale su dvije Zlatne Arene, i to za scenarij Mati Matišiću te za najbolju glavnu mušku ulogu Krešimiru Mikiću. Film "F 20" redatelja Arsena Antona Ostojića osvojio je Zlatnu Arenu za oblikovanje zvuka i pripala je Dariju Domitroviću.



U konkurenciji manjinskih hrvatskih koprodukcija Zlatna Arena za najbolji film dodijeljena je filmu "Rafael" redatelja Bena Sombogaarta, za režiju je pripala Teoni Strugar Mitevskoj za film "Bog postoji, njeno ima je Petrunija" dok je Zlatna Arena za glumačko ostvarenje dodijeljena Juditi Frnković Brdar za ulogu Ane u filmu "Izbrisana" redatelja Mihe Mazzinija.



Ocjenjivački sud djelovao je u sastavu Damir Terešak (predsjednik) i članovi Pavao Pavličić, Dijana Vidušin, Jasna Rossini i Tomislav Čegir.



Nagrada ocjenjivačkog suda Federacija filmskih kritičara Europe i Mediterana FEDEORA za najbolji hrvatski dugometražni film ide "Dnevniku Diane Budisavljević", a priznanje za najbolju manjinsku ide filmu "Šavovi" redatelja Miroslava Terzića, a ocjenjivački sud posebno je pohvalio glumicu Juditu Franković Brdar za ulogu u filmu "Izbrisana".



Nagrade će dobitnicima biti predane večeras u pulskoj Areni prije prikazivanja filma posvećenog velikanu hrvatske glazbe Oliveru Dragojeviću.





(FENA)