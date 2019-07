Prigodnom svečanošću i tradicionalnim vatrometom u pulskoj Areni u subotu navečer svečano je otvoren 66. Pulski filmski festival na kojem se za Zlatne arene natječe osam hrvatskih filmova i šest iz hrvatske manjinske koprodukcije, a publika će u Areni idućih dana gledati i recentne europske naslove.

Foto: 24sata.info

Festival je otvorila predsjednica Hrvatske Kolinda Grabar- Kitarović.



Najveći ovogodišnji novitet Festivala je da će uz osam filmova domaće produkcije, na novom platnu najvećeg hrvatskog kina pod zvijezdama od 15. do 21. srpnja biti prikazani i filmovi PoPularnog programa odnosno europski filmovi tako da će gledatelji moći uživati u šest filmova uglavnom biografskih, posvećenih životopisima velikih umjetnika.



„Od ljeta do ljeta, pa tako i od Festivala do Festivala mijenjamo svoje navike i uloge a da putujemo u dobrom smjeru svjedoče pune Arene znatiželjnih gledatelja“ – istaknula je direktorica Pulskog filmskog festivala Gordana Restović dodajući kako mnogi upravo zbog Festivala uvrštavaju posjet Puli u relevantne pa i svjetske kulturne događaje koji se ne propuštaju.



Istaknuvši kako je ovaj nacionalni festival u dugom vijeku svojega trajanja bio i ostao hrvatski brend, hrvatska predsjednica Kolinda Grabar Kitarović je rekla kako su se na ovom festivalu prikazivali filmovi koji su obilježili povijest hrvatske kinematografije, dok je Pula ugostila mnoga velika imena europskog filma i filmske zvijezde, pod zvjezdanim nebom u najljepšem kinu svijeta.



U sklopu svečanog otvaranja Nagrada "Marijan Rotar" dodijeljena je Povijesnom i pomorskom muzeju Istre koji posljednjih godina sudjeluje u očuvanju festivalske baštine povezujući Pulu i film. Nagrada „Marijan Rotar“ dodjeljuje se pravnim ili fizičkim osobama koji su svojim idejama i djelima spojili Pulu i film i na taj način doprinijeli razvitku Festivala i raspoznavanju Pule kao filmskoga grada, prenosi Hina.



Nakon ceremonije otvaranja premijerno je prikazana ratna drama "General", prvi od osam filmova nacionalne produkcije koji će biti prikazani u Areni, a njima se u Hrvatskom programu i konkurenciji za nagrade zlatne arene u Istarskom narodnom kazalištu pridružuje još šest filmova hrvatske manjinske koprodukcije.





(FENA)