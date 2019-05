Fllm "Grbavica" autorice Jasmile Žbanić, nagrađen Zlatnim medvjedom na filmskoj smotri Berlinale, prikazan je kao prethodnica Međunarodne konferencije o seksualnom i rodno zasnovanom nasilju u humanitarnim krizama, najavljene za 23. i 24. maj u Oslu.

Arhiv / 24sata.info

Osim Vlade Norveške, konferenciju organiziraju OCHA (United Nations Office of Humanitarian Affairs), UNFPA (United Nations Population Fund) te ICRC (International Committee of the Red Cross).



Prikazivanjem "Grbavice", organizatori su željeli posebno ukazati i podsjetiti javnost na činjenicu da je silovanje bosanskih žena bio sistematski ratni instrument. Organizatori pritom podsjećaju da su dobitnici ovogodišnje Nobelove nagrade za mir upravo osobe koje su posredno/neposredno bile žrtve sistematskog silovanja.



S tim u vezi, Forum for Women and Development (FOKUS), u saradnji s Nobelovim centrom za mir, odlučio se upravo za projekciju filma "Grbavica" u Oslu gdje je nakon toga upriličen razgovor s majkom Sabinom Jusić Bašić i kćerkom Ajnom na čijoj životnoj tragediji je film zasnovan. Ajna Jusić je vrlo aktivna u organizaciji “Zaboravljena djeca rata” čiji je cilj rad s djecom rođenom usljed ratnog silovanja.



Generalna direktorica FOKUS-a Gro Lindstad rekla je da je film već prikazivan u toj organizaciji i da je adekvatan uvod za dvodnevnu konferenciju koja će ukazati na ozbiljnost problematike i pripremiti javnost za što konstruktivniji pristup. Direktorica napominje da su Ajna i Sabina već bile panelistice u decembru 2018. na seminaru koji je organizirao Nobelov Mirovni centar.



Inger Skjelsbaek iz istraživačkog centra PRIO, koja se između ostalog bavila istraživačko-naučnim radom vezanim za silovanja u ratu u BiH, obratila se također zvanicama prije projekcije, a ambasador BiH u Norveškoj Nedim Makarević naglasio da se o ovoj temi, iako je veoma bolna, mora pričati jer je bosanska žena bila posebna žrtva.



Ambasador je naglasio značaj projekta, kako same konferencije tako i inicijative FOKUS-a i Nobelovog centra za mir, da upravo "Grbavicu" uvrste kao primjer za ovu vrstu nasilja. Posebno je istaknuo hrabrost i odvažnost majke i kćerke Sabine i Ajne te apelirao i drugim osobama pogođenim istim problemom da se aktivno uključe u projekat.

(FENA)