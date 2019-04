Srpski glumac Igor Pervić preminuo je jutros u 52. godini u svom stanu.

Od zlatnog dečka domaće kinematografije, Igor Pervić je brzo postao neko čije se ime, nažalost, povezuje sa teškim drogama.



Glumio je u ostvarenjima "Crni bombarder", "Lajanje na zvezde", "Bure baruta", "Sivi dom" i poznatim serijama "Ranjenik", "Vuk Karadžić", a sa samo 7 godina se prvi put pojavio na javnoj sceni.



Igor je rođen u Beogradu, 29. oktobra 1967. godine, a otvoreno je pričao o tome kako je počeo da uzima drogu.



"Jedna devojka, pokoj joj duši, koja je sada mrtva... Ja sam bio strašno zaljubljen u nju... Imao sam motor, "tomos automatik", tad sam imao nekih 17 godina. To je tada bilo ne možeš da zamisliš, imati taj motor. I ja je stavim na motor i ona mi kaže: "Ajde, vozi me na Novi Beograd, imam nešto hitno tamo da završim", pričao je Igor.



“Ja vidim njoj nešto nije dobro, a ja tada stvarno nisam ništa znao o teškim drogama. Došli smo do zgrade i ona me pošalje na treći sprat. Za nju sam bio spreman sve da uradim. Nađemo se mi na trećem spratu i ona poslaže sve "rekvizite", ja gledam zapanjeno šta to ona tamo krčka... I stavi ona meni špric, a ja sam se igle bojao kao groma. I ja naravno da bih tu devojku očarao, onako mlad i glup, kažem hajde. Okrenem glavu na drugu stranu i ona mi to uradi. Nije jedan dan prošao, ja sam se ponovo... To. Nikad nisam uzimao na nos. U početku nam nije trebalo mnogo para, ali kasnije”, rekao je pokojni glumac jednom prilikom.



Kasnije je upoznao svoju veliku ljubav, pjesnikinju i književnicu Jasminu Holbus, koja mu je pomogla da prebrodi težak period.

(NN)