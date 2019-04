Biografski film o karijeri glazbenih ikona 70-ih godina prošloga stoljeća - Sex Pistolsa već je u pripremi, a potaknut je ogromnim uspjehom koji je ostvario biografski film o grupi Queen - "Bohemian Rhapsody", piše Rock And Roll Garage.

Foto: AFP

Britanska produkcijska kuća "Starlight Films" na filmu o jednom od najutjecajnijih sastava punk scene u Velikoj Britaniji radi već 18 mjeseci.



Produkcija uskoro počinje i s castingom glumaca, a u središtu priče naći će se pokojni menadžer benda Malcom McLaren i poznata modna dizajnerica Vivienne Westwood koji su 70-ih godina u londonskoj četvrti Chelsea vodili butik koji je imao velik utjecaj na britansku punk scenu.



Redateljica filma Ayesha Plunkett izjavila je za The Daily Star da su bili impresionirani brojem prodanih ulaznica za Bohemian Rhapsody, ustvrdivši da to samo pokazuje da postoji ogroman apetit publike za ovakve filmove.



Sex Pistols osnovani su u Londonu 1975.. Iako su u početku trajali samo dvije i pol godine i producirali samo četiri singla i jedan studijski album - "Never Mind the Bollocks, Here’s the Sex Pistols", uz Ramonese i Clash smatraju se najutjecajnijim sastavima punk scene u Velikoj Britaniji.





(Hina)