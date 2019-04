Snimanje filma "The Hitman's Wife's Bodyguard", nastavka akcijske komedije iz 2017, u režiji Patricka Hughesa i s Ryanom Reynoldsom, Salmom Hayek i Samuelom L. Jacksonom, počelo je jučer u Rovinju, saopćio je u utorak Hrvatski audiovizualni centar.

Foto: Matija Habljak/PIXSELL

"Snimanje u Hrvatskoj, s planiranih 49 dana snimanja, trajat će do kraja maja. Osim Rovinja, za snimanje su odabrane i lokacije u Zagrebu, Rijeci i okolici Karlovca", rekao je servisni producent filma Igor A. Nola iz MP filmske produkcije.



Naše lokacije, dodao je, "glume" Italiju, mediteransko podneblje, ali i Hrvatsku. Na produkciji filma radi više od 220 hrvatskih filmskih djelatnika, a bit će angažirano i više od 760 statista, rekao je Nola.



Kako ističe HAVC, projekt je prijavljen u program poticanja ulaganja u proizvodnju audiovizualnih djela koji HAVC provodi u saradnji s Ministarstvom kulture. Radi se o jednom od najvećih projekata koji su do sad snimani u Hrvatskoj, kako produkcijski, tako i finansijski.



U središtu radnje je tjelohranitelj Michael Bryce (Ryan Reynolds) koji, izgubivši licencu, odlazi na odmor u potrazi za "duhovnim buđenjem". No, njegov je duševni sklad narušen kada se uz kišu metaka pojavi Sonia Kincaid (Salma Hayek) i prijeteći mu oružjem, prisili ga da pođe s njom spasiti Dariusa (Samuel L. Jackson). Kada se trojka konačno okupi, uhvati ih Interpolov agent koji im prijeti da će provesti ostatak života u zatvoru, ako mu ne pomognu razriješiti misteriozan napad koji prijeti uništenjem cijele Evrope.



Film se u kinima očekuje u prvoj polovici 2020. godine, dodaju iz HAVC-a.





(Hina)