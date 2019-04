Glumac Arnold Schwarzenegger predstavio je u Las Vegasu zajedno s glumicom Lindom Hamilton šesti dio serijala o čuvenom robotu "Terminator: Dark Fate" (Terminator: Mračna sudbina) u kojem oboje igraju, 35 godina od prvog filma.

Foto: AP

"Baš sam sretan što sve ponovo srećem. Cijela ekipa je opet na okupu", rekao je 71-godišnji glumac na skupu o filmskoj industriji.



Novi nastavak Terminatora treba da izađe u novembru 2019. godine, a mnogi u industriji filma u SAD to smatraju glavnim događajem za ovu godinu.



Film je režirao Tim Miller, ali u produkciji Jamesa Camerona, kreatora sage o Terminatoru koji je ušao u historiju kinematografije.



U šestom dijelu Terminatora, Linda Hamilton koja sada ima 62 godine i dalje glumi Saru Connor, koja postaje šef pokreta otpora ljudi protiv robota.



Prvi dio tog akcionog i naučnofantastičnog filma snimljen je 1984. godine, po scenariju i u režiji Jamesa Camerona, kojem je to bio proboj među zvijezde.



Film, s Lindom Hamilton, Michaelom Biehnom i Schwarzeneggerom u ulozi nemilosrdnog robota-ubice iz budućnosti, bio je napravljen s malim budžetom i koštao je 6,4 miliona dolara, ali je širom svijeta zaradio 78 miliona dolara.



Schwarzeneggeru je to tada bila druga značajna uloga u karijeri poslije "Conana Barbariana" (1982).





(BETA)