Filmska autorica Agnes Varda, centralna ličnost francuskog Novog vala i dobitnica Zlatnog lava na Filmskom festivalu u Veneciji, preminula je u 90. godini.

Foto: 24sata.info

Njena produkcijska kuća Cine Tamaris u petak je potvrdila njenu smrt nakon što su francuski mediji prvi objavili tu vijest.



Vardina bogata filmografija uključuje filmove kao što su "Cleo de 5 a 7", "Sans toit ni loi” (“Vagabond”) - za koji je dobila Zlatnog lava u 1985., "Jacquot de Nantes" i "Les glaneurs et la glaneuse".



Varda je godinama bila učesnica filmskog festivala u Cannesu, gdje je predstavila više od deset filmova od 1958 do 2018. Ona je bila članica dva žirija festivala u Cannesu, koji joj je dodijelio počasnu Zlatnu palmu u 2015. za životno djelo, prenosi Associated Press.

(FENA)