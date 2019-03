Dugometražni igrani film "Duran" redatelja i scenariste Faruka Sokolovića rađen prema istinitoj priči premijerno je sinoć prikazan pred sarajevskom publikom u kinu Cinema City.

Realizirala ga je produkcijska kuća Mebius Film iz Sarajeva, a pretpremijeru je zabilježio na 12. Mostar Film Festivalu u decembru prošle godine.



"Duran" je istinita priča o bračnom paru Duranu i Zineti Masleša, koji igraju svoj život pred objektivom filmske kamere. I sve ostale junake ovoga filma igraju naturščici. Duran ostaje bez posla u Hadžićima, kupuje kamion od neke crkavice i bori se da preživi. U takvoj situaciji, progonjen snovima iz djetinstva, počinje da na babovini u selu Lukomir gradi kuću na temeljima stare kamene prodične štale. Selo na to u početku gleda pasivno, ali se postepeno uključuje da pomogne u ostvarenju snova porodice Masleša...



Priča je to o stvarnosti bosanskohercegovačkog društva, zaboravljenim radnicima i seljacima, napuštenim generacijama koji u pedesetim godinama ostaju bez posla te snovima, ljubavi i prijateljstvu, zločinu i kazni..



Autor Faruk Sokolović iza sebe ima brojne igrane tv projekte - "Provincija u pozadini" (1984.), "Inat" (1988.), "Čovjek koji je znao gdje je sjever, a gdje jug" (1989., 1990.), da bi devedestih počeo prvi u BiH snimati igrane filmove u nezavisnoj produkciji - "Majstori mraka" (1990.), "Tunel" (1999.) i "Mliječni put" (2000.). Autor je i producent prvih igranih TV serijala nakon rata ("Viza za budućnost", "Crna hronika", "Pečat").



- Ovo je priča koju je vrijedno podijeliti. Snovi još uvijek postoje, ništa ih nije moglo ubiti, pa me ne čude reakcije sa test projekcija gdje su mi mladi ljudi prilazili sa riječima "Ja sam Duran, ovo je moja priča". Film sam snimio zahvaljujući ljubavi prema svojoj profesiji, obitelji, svi su pomogli, prijateljima, akterima filma koji su mi vjerovali, prijateljima moje djece i nekadašnjoj djeci, danas odraslim profesionalcima koji su zavoljeli ovaj posao radeći u "Mebius Filmu". I entuzijazam još postoji - izjavio je Faruk Sokolović.



U ovom ostvarenju igraju Duran Masleša, Zineta Masleša, Faruk Sokolović, Boris Jugo, Adnan Čengić, Amra Ibričić, Ahmet Masleša – Maljutka, Alen Masleša, Šemsudin Masleša, Dževad Masleša, Vezir Masleša, Zahid Masleša, Faris Masleša, Mejra Masleša, Muhamed Čomor, Ismet Čomor, Halil Čomor – Halje, Jusuf Šehić, Dino Šehić, Nezir Šehić, navodi se u saopćenju organizatora.

