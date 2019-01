Divan čovjek, veliki glumac, prijatelj, koji je sve glumačke uloge igrao kao što je živio, lako i prirodno - ovako su se od poznatog glumca Marka Nikolića oprostili porodica, mnogobrojni glumci, reditelji i prijatelji na komemoraciji u Beogradu, javlja Anadolu Agency (AA).

Nikolić je preminuo 1. januara, u Beogradu, u 73. godini.



Na Velikoj sceni Narodnog pozorišta u Beogradu, vršilac dužnosti upravnika ovog pozorišta Ivana Vujić zahvalila je okupljenima što su došli u tolikom broju da "budu zajedno sa velikim glumcem Narodnog pozorišta, jer to znači da je i on tu".



"Marko, hvala i očekujem tvoju podršku za svaki naš dalji rad", navela je Vujić.



Oslovivši Marka Nikolića sa "dragi druže, dragi namćore", glumac Boris Pingović naveo je da zna da bi ga Nikolić grdio ako bi njegove posljednje riječi upućene njemu trajale predugo. Pingović je sa Nikolićem svoju prvu premijeru imao 1993. godine, a posljednju predstavu sa njim odigrao je prošle godine.



"Dragi moj Mare, jedan si od onih poslije kojih Narodno pozorište nikad više neće biti isto, poslije kog ni ja neću više biti isti", kazao je Pingović.



Da se spoje dva kontinenta - toliko su koraka na sceni, oko scene, po Beogradu, oko rijeke, prešli zajedno Nikolić i glumica Dobrila Stojnić. Upoznali su se kada je Nikolić bio "dječak, momak kada je zamolio da otplešu valcer".



"Neću da kažem Marko je bio, Marko jeste divan čovjek, veliki glumac. Otišao je u neku tišinu da se odmori. Vjerujem da će se vratiti, a onaj posljednji valcer još uvijek traje", tako se od Nikolića oprostila Stojnić.



Da je među 22 miliona Jugoslovena, njegov Giga Moravac iz televizijske serije "Bolji život" bio najpopularniji, navela je glumica Ljiljana Blagojević.



"Hvala ti na svemu, prijatelju, učitelju, brate", kazala je Blagojević.



Glumica Svetlana Bojković izrazila je sigurnost da Nikolićev duh ostaje ugrađen u scenu Narodnog pozorišta, te da ostavlja neizbrisiv trag u svima.



"Dragi moj Fuše iz predstave Madam San Žen, moj majore Ćiriću iz Konaka, mužu moj iz predstave Samo ljubav i moj nezaboravni Gigo iz Boljeg života, ponesi od mene veliki pozdrav tamo daleko u nama nepoznatu dimenziju u koju si se uputio. Neka ti je slava, Mare moj", navela je Bojković.



Više od 40 godina poznavala je Nikolića glumica Gorica Popović. Upoznali su se na akademiji, kada je ona bila brucoš, a on apsolvent. Kako je navela, njemu je gluma dolazila prirodno.



"Zato je on sve igrao lako, prirodno, kao što je i živio", dodala je Popović.



Kako biti jednostavan, običan, nenametljiv, a istovremeno snažan i neponovljiv znao je Nikolić, smatra glumac Dragan Bjelogrlić.



On je ispričao kako je Nikolić u posljednjoj televizijskoj seriji u kojoj je glumio, snimao scenu gdje čamcem otplovljava, te kako mu je nakon snimanja scene Nikolić rekao "Eh, što nisam stvarno sada otplovio".



"Želim ti mirnu rijeku i da se nekad možda sretnemo u nekoj od tih luka, ti zabaciš udicu, ja pričam i nerviram te. Ti uzmeš gitaru i zajedno zapjevamo. Do tada, mnogo ćeš mi nedostajati, dobri moj ćale, dobri Gigo moj", rekao je Bjelogrlić.



Nikolić je rođen u Kraljevu 1946. godine, a glumu je diplomirao na Akademiji za pozorište, film, radio i televiziju u Beogradu. Član Narodnog pozorišta postao je 1970. godine. Igrao je u pozorištu, filmu i na televiziji.



Televizijsku slavu je stekao glavnom ulogom u televizijskoj seriji "Bolji život", kao i ulogom Karađorđa u nekoliko televizijskih drama i u seriji Vuk Karadžić.



Ostvario je niz antologijskih uloga u pozorištu, na televiziji i u filmovima od "Devojačkog mosta", "Užičke republike", "Petrijinog venca" , "Dnevnika uvrede 1993.", "Montevideo, Bog te video", "Za kralja i otadžbinu" i mnogim drugim.



Dobitnik je nagrade "Pavle Vuisić" za izuzetan doprinos umjetnosti glume u domaćem filmu, kao i mnogih drugih priznanja.



Tokom komemoracije, prikazani su inserti iz mnogobrojnih filmova, serija, predstava u kojima je glumio, a okupljeni su Nikolića ispratili aplauzom.



Nikolić će danas biti sahranjen u Aleji zaslužnih građana na Novom groblju u Beogradu.

