Frank Adonis, glumac najpoznatiji po ulogama u filmovima Martina Scorcesea među kojima su "Dobri momci", "Pobješnjeli Bik" i "Casino", preminuo je u 83. godini.

Foto: 24sata.info

Njegova supruga Denise izjavila je za TMZ i Fox News da je on preminuo u srijedu u Las Vegasu nakon višegodišnjih problema s bubrezima. Kazala je da je on bio na dijalizi i na respiratoru devet dana, ali da je porodica čekala do Božića kako bi prekinula bolnički tretman.



Adonis, koji je rođen Brooklynu, također je glumio i u brojim drugim filmovima među kojima su "Wall Street", "Istinska romansa" i "Ace Ventura, detektiv za kućne ljubimce". On je tokom karijere imao četrdesetak uloga, od kojih je posljednja bila u 2017. godini u filmu "Blizina moći".



Iza njega su ostali supruga i dvoje djece, i još jedna kćerka iz prvog braka, prenosi Associated Press.





(FENA)