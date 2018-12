Bliže se novogodišnji i božićni praznici, koji predstavljaju pravu radost za djecu i za odrasle zbog godišnjih odmora i prazničnih dana. Tada svi mogu da se opuste uz avanture njihovih filmskih junaka u novogodišnjim filmovima.

Foto: 24sata.info

Portal Business Insider je objavio listu od čak 45 najgledanijih novogodišnjih filmova svih vremena, a mi smo za vas izdvojili 10 filmova.



"Sam u kući“ ("Home Alone" - 1990)



Ovaj film sa nezaboravnim Mekoli Kalkinom u glavnoj ulozi ostao je u lijepom sjećanju svim klincima devedesetih godina. Evo kako ga je ocijenio jedan kritičar.



"Prilično prijatan film koji prikazuje maštu zanemarenog dječaka koji ima čitavu svoju kuću kako bi istražio i igrao, a još uvijek uspjeva da bude zabavan kad pokazuje nadljudsku domišljatost i snalažljivost", Džonatan Rosenbaum, "Čikago rider".







"Kako je Grinč ukrao Božić" ("How the Grinch Stole Christmas" - 2000)



Grinč živi na planini, daleko od ljudi i mrzi Božić. Jednog dana on odluči da ukrade Božić i to kada se ljudi vesele, koji žive ispod njegove planine... Evo šta je rekla kritika za ovo ostvarenje.



"Ako imate malo vremena za bioskop tokom praznika, trebali biste otputovati u Vovil", Pol Klinton, CNN.







"Grinč" (" The Grinch" - 2018)



Grinč je animirana priča o neobičnom mrzovoljnom zelenom ciniku koji kreće u misiju da ukrade Božić, a čije se srce do kraja te avanture mijenja zahvaljujući neobuzdanom duhu djevojčice koja vjeruje u Božić i čarolije praznika.



"Najbolja je za djecu i odrasle koji jednostavno ne mogu da se nose sa ljutitim, dijabološkim čudovištem filmova", ocijenio je Džoni Oleksinski iz "New York posta".







"Polarni ekspres" ("The polar express - 2004")



Na Badnje veče jedan dječak, na ivici puberteta, počinje da sumnja u postojanje Deda Mraza. Iako ga otac, majka i mlađa sestra uvjeravaju da Deda Mraz zaista postoji, dječak zaključuje da poklone za svu decu sveta nije moguće smjestiti u jednu vreću, kao i da nije izvodljivo cijeli svijet obići tokom samo jedne noći.



"Ovo ostvarenje je u 3-D IMAX verziji i vi bespomoćno doživljavate šok i strahopoštovanje od ovog "velikog", često bučnog filma", Ričard Šikel, časopis Time.







"Sam u kući 2: Izgubljen u Njujorku" ("Home Alone 2: Lost in New York" - 1992)



Kevin Mekalister (Mekoli Kalkin) je ponovo "sam u kući", ali ovog puta u Njujorku i neće biti sasvim sam, jer će čuveni "Mokri banditi", Hari i Marv, ponovo zakucati na vrata…



"Hajde da se suočimo sa tim: Kalkinov samopouzdani prigradski ratnik je ušao u mitologiju cijele generacije, a on je njihov Vitez u sjajnom parku, sigurno izvan kritike", rekao je Dejvid Ansen iz Newsweek-a.







“Vilenjak” ("Elf" - 2003)



Čovjek je greškom cijeloga svog života bio odgajan kao vilenjak, da bi naučeno iskoristio u najvažnijem trenutku…



"Farel (prim.aut. glavni glumac) je šaljivdžija, tako je i dio ovog duhovitog zabavnog porodičnog ostvarenja, kada se "pravi Božićni duh" mora ponovo potvrditi, uspješno nadvladava melanholiju urnebesnom komedijom", Dejvid Ansen, Newsweek







"Deda Mraz" ("The Santa Claus" - 1994)



Kada "pravi" Deda Mraz padne s krova na Badnje veče, razvedeni otac Skot obuče njegovo odjelo i spletom čudnih okolnosti postane novi Deda Mraz. Skot i njegov sin Čarli ubrzo završavaju na Sjevernom polu...



"Ovo je Alenov (Tim Allen) filmski debi, a lako se vidi zašto je njegov nastup razbijao. U njegovom humoru je kvalitet bez napora, ali to je i njegova lagana prednost", Džef Šenon, Seattle Times.







"Deda Mraz 2" ("The Santa Claus 2" - 2002)



Osam godina kasnije stiže nam drugi logični nastavak "Deda Mraza". Film je 2003.godine nominovan za nagradu Saturn u kategoriji za najbolji film fantastične tematike.



"To je kao kućna zabava spremna za gledanje uz kokice iz mikrotalasne pećnice...", Džin Sejmur, Newsday.







"Božićna priča" ("A Christmas Carol" - 2009)



Duhovi odvode starog Ebenezera Skrudža (Džim Keri) na putovanje koje će mu otvoriti oči, otkrivši mu istine sa kojima ne želi da se suoči. Skrudž mora da otvori svoje srce da bi ispravio greške koje je godinama činio…



"Da li je ova zabava postigla bezvremenost izvan svog izuzetnog izvornog materijala?Ne…", Lisa Kenedi, Denver Post.







"Četiri Božića" ("Four Christmases" - 2008)



Kejt (Riz Viterspun) i Bred (Vins Von) su mladi par, oboje djeca razvedenih roditelja koji su se svi oženili po drugi put. Ta ih činjenica stavlja pred nemoguću misiju - tokom Božića moraju posjetiti sve četiri kuće u kojima sada žive njihovi roditelji. Evo šta je kritika rekla za ovo ostvarenje na desetom mjestu "Insajderove" liste.



"Uživali smo u njihovoj sebičnoj samilosti, baš kao i mi, kad se osjećamo krivima u stvaranju porodičnog traga suza", Emi Nikolson iz časopisa Boxoffice.







(NN)