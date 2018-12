U povodu 92. rođendana jednog od najznačajnih bosanskohercegovačkih filmskih autora Hajrudina Šibe Krvavca večeras je u sarajevskom kinu Meeting Point prikazan Šibin dugometražni igrani film "Diverzanti" iz 1967. godine.

Foto: AA

Udruženje rediteljica i reditelja BiH već tradicionalno obilježava Dan Hajrudina Šibe Krvavca na njegov rođendan 22. decembara, te se na taj način prisjeća jednog od najvećih bh. filmskih autora, majstora žanra i jednog od najgledanijih reditelja u svijetu.



Prije projekcije filma o "Diverzantima" je govorio istrazivač Nebojša Jovanović, a predstavljena je i monografija o Šibi.



Autor monografije Jovanović je odgovarajući na ptanja novinara kazao kako je Šiba Krvavac jedan od najpoznatijih bh. i ex-yu reditelja a ujedno i jedan od najgledanijih reditelja u svijetu. Riječ je o režiseru čiji su filmovi dospjeli skoro do svih zemala svijeta.



Govoreći o monografiji, Jovanović je rekao kako je ona zapravo došla prilično kasno!



“Činjenica da ćemo danas predstaviti prvu knjigu o Šibi Krvavcu, pola stoljeća nakon njegovih filmova, to je svakako jedan sjajan poduhvat, ali, s druge strane, je i poražavajuće”, kazao je Jovanović.



Dodao je kako su u radu na monografiji prikupljene informacije iz Arhiva BiH, Kinoteke BIH, te kako su posebno značajni i lični fondovi ljudi koji su poznavali Šibu!



Jovanović je iskoristio priliku da posebno zahvali Šibinoj supruzi Ešrefi Krvavac, zahvaljujući kojoj je, kako je rekao, monografija dobila jednu posebnu emotivnu notu, a bez koje bi ona bila hladna!



Zvanična promocija Monografije “Hajrudin Šiba Krvavac”, na 350 stranica, biće održana 6. aprila 2019. godine.



Predstavljanju monografije prisustvovali su bh. filmski autori Jasmila Žbanić i Nedžad Begović, snimatelj Mustafa Mustafić, Šibina supruga Ešrefa Krvavac, građani Sarajeva, među kojima i nekoliko Kineza.



Svojom snažnom autorskom ličnošću spojenom s rijetkom zanatskom vještinom i smislom za spektakl i akciju u funkciji emotivnog angažovanja publike, a ne slavljenja ove ili one ideologije, donio je potpuno novu vrijednost u Ex-Yu i BiH kinematografiju.



Šiba je snimio je oko četrdeset uradaka, dokumentarnih filmova, tv-serija, kratkih i dugometražnih filmova. Napisao je i preko dvadeset scenarija. Mnogi se slažu da je Šiba jedini režiser akcionih filmova u punom smislu te riječi na prostoru bivše Jugoslavije, tvorac i svojevrstan predstavnik cijelog jednog filmskog žanra, poznatog kao "partizanski vestern". Njegovi filmovi predstavljaju kontinuitet modernog filmskog izraza u estetskom i svakom drugom umjetničkom segmentu, zbog čega i jesu kulturno blago Bosne i Hercegovine.



Poznat je po filmovima "Vrtlog", "Diverzanti", "Most", "Partizanska eskadrila". Ipak, najveću slavu stekao je filmom "Valter brani Sarajevo" kojeg je pregledalo nekoliko desetina miliona ljudi. Film je bio veoma popularan u Kini.





(AA)