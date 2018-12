Film "Pink Elephant" reditelja Ade Hasanovića osvojio je glavnu nagradu na 49. KRAF Film Festivalu održanom u Rijeci, u Hrvatskoj.

Foto: 24sata.info

"Pink Elephant" govori o današnjici Bosne i Hercegovine, osvrćući se na sukob, moral i tabu u jednoj porodici kroz pornografiju kao narativni kontekst.



Kratkometražni film je u toku godine osvojio jedanaest nagrada na raznim internacionalnim film festivalima širom svijeta, pored kojih "Specijalno priznanje Žirija" u Madridu, "Najbolja Komedija" u Texasu, "Najbolji film OFF Generacije" u Sarajevu...



- Film je inspirisan na osnovu istinitih događaja, gdje čovjek u Italiji prepoznaje svoju kćer u porno filmu. Ja sam obradio tu ideju i zajedno sa mojim kolegicama Anom Zagagliom i Silvanom Tammom napisao scenario i priču smo ambientovali u Sarajevu. To je bio moj diplomski film u klasi Daniele Luchettia na prestižnoj italijanskoj filmskoj akademiji Centro Sperimentale di Cinematografia u Rimu - kazao je Hasanović.



Reditelj ističe da je snimanje filma bilo jedinstveno, jer je odlučio da snimi film u studiju u Rimu. Bio je to veliki izazov za njega i njegovog italijanskog scenografa Marca Toressina, jer su imali zadatak da u praznim Rimskim studijima izgrade stan i daju sarajevski čar i izgled.



- Drago mi je što sam, radeći na ovom filmu, sarađivao sa glumcima Jasnom Žalicom, Amilom Terzimehić, Izudinom Bajramovićem i Fabriciom Colicom. Oni su značajno doprinijeli ovom projektu - dodao je Hasanović.



Film je premijerno prikazan na festivalu u Briselu, gdje je osvojio nagradu publike.



Film govori o građanskoj porodici iz Bosne i Hercegovine kojoj u posjetu, sa momkom Italijanom, dolazi kćerka, koja studira u inostranstvu. Nakon što vide kćerku i upoznaju mladića, radost na licima roditelja zamijeniće ljutnja i strah. Stvari počinju da se mijenjaju kada otac na leđima svoje kćeri primijeti tetovažu.





(FENA)