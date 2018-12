Macaulay Culkin je za potrebe nove Google Asistent reklame ponovo odglumio neke najzanimljivije situacije u kojima se našao Kevin McCallister, glavni junak megapopularnog filma "Sam u kući", prenosi Pop Sugar.

Foto: 24sata.info

Reklama, koja je originalno naslovljena "Home Alone Again", za sve ljubitelje lika i djela Macaulaya Culkina ponovo donosi neke od najistaknutijih scena iz filma koji je premijerno prikazan 1990. godine, a kadrovi iz reklame nevjerovatno podsjećaju na originalne scene.



Od scene iz kupatila pa sve do trenutka solo večere, najnovija reklama u fanovima filma "Sam u kući" ponovo budi nostalgiju koja ih vraća u vrijeme objavljivanja ovog velikog božićnog klasika.



Važno je istaći i to da neke od scena dobijaju i smiješan savremeni zaokret. Na primjer, Kevin je danas mnogo stariji i ne priliči mu baš da skače na krevetu, a ta scena je i pored toga iskorištena za potrebe snimanja reklame.

(24SATA.INFO / nn)