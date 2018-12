Srbijanski glumac Božidar Bole Stošić preminuo je jutros u bolnici u Beogradu u 82. godini poslije duge borbe s teškom bolešću, javljaju srbijanski mediji.

Božidar Bole Stošić / 24sata.info

Karijeru dugu više od pola stoljeća Stošić je započeo kao Bole iz bureta u dječijoj emisiji "Hiljadu zašto", otkad i nosi nadimak Bole.



On će posebno ostati upamćen po ulogama koje je ostvario u brojnim domaćim serijama, među kojima su "Pozorište u kući", "Srećni ljudi" i "Porodično blago".



U jednom od poslednjih intervjua za srbijanski Kurir Stošić je otkrio da jedino nije igrao u seriji "Bolji život", iako je bio o odličnim odnosima sa Sinišom Pavićem.



"Čkalja je imao kod sebe spisak osam glumaca s kojima nije želio raditi. Na njemu je bilo i moje ime. Nisam želio doći na snimanje, a da me on izbaci. Znao sam da me to čeka", rekao je Stošić u intervjuu.



Posljednji put na sceni je zaigrao u mjuziklu "Fantom iz opere" u svom Pozorištu na Terazijama.



Stošić je bio i prva ljubav glumice Jelisavete Seke Sablić. Ona je upravo s njim snimila prvu ulogu u životu u pozorištu "Boško Buha".





