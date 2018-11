Bile su burne dvadesete, Calvin Coolidge je tada, kao 30. američki predsjednik živio u Bijeloj kući, a New York Yankeeji su upravo osvojili treći naslov prvenstva World Series. Istodobno je u filmskoj industriji svoj debi imao Disneyev crtani lik - Mickey Mouse.

Foto: 24sata.info

To znači da je u nedjelju slavni animirani glodavac proslavio 90 godina. U nedjelju je njemu u čast tvrtka Disney na Manhattanu otvorila izložbu na 1486 m2 pod nazivom "Mickey: The True Original Exhibition" koja će za posjetitelje biti otvorena do 10 veljače.



Preciznije, Mickey je 18. studenoga 1928. godine 'debitirao' u crtiću "Parni brod Willie" (Steamboat Willie). No premda se njegov rođendan u svijetu obilježava 18. studenoga, popularni miš se prvi put pojavio u crtiću "Plane Crazy" u svibnju iste godine.



U njemu Mickey i prijatelji prave avion od raznih materijala. Film je u svibnju prikazan kao svojevrstan test za publiku. Tek kasnije je doživio pravu premijeru, a službeno se vodi kao treći crtani film s Mickeyem Mouseom u glavnoj ulozi.



No simpatični animirani lik nije uvijek izgledao kao danas. Isprva su ga dizajnirali kao lik sastavljen od velikog broja krugova, a tek 1935. godine animator Fred Moore preinačio ga je u miša.



Manje je poznato da je miš bio tek drugi izbor za Walta Disneya: prvi, veoma sličan animirani lik bio je "Sretni zec Oswald" (Oswald the Lucky Rabbit), no autorska prava na njega imao je Disneyev ilustrator Ub Iwerks. Nakon prepirke mu je hitno trebao novi lik i tako je nastao Miš Mortimer. No s obzirom na to da se ime nije svidjelo Disneyevoj supruzi - stvoren je Mickey.



Godine 1939. Mickey je 'nastupio' u već trećemu cjelovečernjem Disneyevom crtanom filmu. U filmu "Fantasia" dobio je čak dva počasna Oscara: za korištenje klasične muzike, ali i za ton kakav se dotad još nije čuo. Naime, radilo se o prvome filmu čiji je zvuk bio snimljen u višekanalnome tonskom studiju. Mickey, nažalost nikada nije bio u kategoriji Oscara za glumu - bez obzira na to u kojoj ga je mjeri zaslužio.



Pedesetih je godina bilo sve manje crtića s Mickeyevim likom, pa se on gotovo u potpunosti preselio samo na stranice stripova. Tek 1983. godine slavodobitno se vratio u filmu "Mickey's Christmas Carol" te je odmah osvojio Oscara u kategoriji kratkoga animiranog filma.



Nakon crtića "Kraljević i prosjak" snimljenog po dječjemu romanu Marka Twaina, Mickeyu je ukazana najviša glumačka čast: dobio je svoju zvijezdu na Hollywood Walk of Fame.



Nakon filma i stripa te prodora na europsko tržište, Mickey i njegovo društvo, pas Pluton i djevojka Minnie već 1955. dobivaju vlastito carstvo u Sjedinjenim Državama, zabavni park Disneyland. Prvi je otvoren u Kaliforniji, a danas ih je već devet po cijelome svijetu od Tokija do Pariza.



Bivši američki predsjednik Jimmy Carter o ovom je popularnom animiranom crtiću kazao: "Mickey Mouse je znak dobre volje. On prevladava sve kulture i nacije. Kad ga ugledaju, ljudi vide sreću".



A još bolju ocjenu dao je možda njegov tvorac Walt Disney: "Kada Mickey Mouse napravi nešto dobro, ljudi se smiju. To je zapravo tajna njegove popularnosti. On je naš globalni ambasador."





(Hina)