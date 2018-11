Film "Teret" Ognjena Glavonića osvojio je Zlatna kolica za najbolji dugometražni film ovogodišnjeg Zagreb Film Festivala (ZFF), čiji je natjecateljski dio završio u subotu u dvorani Mueller kina Europa dodjelom nagrada.

Foto: 24sata.info

Žiri je ocijenio kako u tom filmu, koji "spretno kormilari politički kompleksnim terenom i odlikuje se rigoroznom formom i sadržajem, strahote rata mijenjaju značenje naizgled banalne svakodnevice".



"U izvrsnom i humanom prvijencu Ognjena Glavonića, snovi o budućnosti postoje usprkos svim izgledima", ističe se u obrazloženju nagrade filmu nastalom u koprodukciji Srbije, Francuske, Hrvatske, Irana i Katara.



Nagradu je, u ime redatelja koji je do prije nekoliko dana bio gost ZFF-a, primio glavni glumac u filmu, Leon Lučev.



Zahvalivši žiriju, Lučev je rekao kako je, čitajući vijesti o tome koliko se ljudi ubilo nakon rata, zaključio da je ponekad to lakše napraviti nego nastaviti jer ljudi nemaju podršku drugih da se bore.



"U vremenima u kojima živimo na svima nama je odgovornost da se ne osjećamo sami i usamljeni, zajedno smo puno jači", rekao je Lučev, spomenuvši u tom kontekstu i kino "Europa", za koje postoji mogućnost da ubuduće postane nešto drugo, mjesto na kojemu se Zagreb Film Festival više neće moći održavati.



Posebno priznanje u kategoriji dugometražnog igranog filma dodijeljeno je tajlandskom filmu "Manta Ray", odnosno "vizualno očaravajućoj ontološkoj meditaciji u kojoj nas poznati motivi odvode na nepoznati teritorij".



U žiriju za dugometražni igrani film bili su redatelji Juho Kuosmanen i Maja Miloš te glumica Deborah Kara Unger.



Zlatna kolica za najbolji međunarodni kratki igrani film dodijeljena su iransko-talijanskom filmu "Pogled" Farnoosha Samadija, a posebno priznanje u toj kategoriji osvojio je poljski "Tremor" Dawida Bodzaka.



Zlatna kolica za najbolji hrvatski film u programu Kockice, kojom žiri želi potaknuti nagrađenog mladog autora na daljnji rad, dobio je film "Bila soba" Mladena Stanića, a posebno priznanje dodijeljeno je filmu "Trešnje" Dubravke Turić.



HT Nagrada publike dodijeljena je, prema glasovima posjetitelja i s prosječnom ocjenom 4,80, filmu "Halla ide u rat" islandskog redatelja Benedikta Erlingssona.



U programu Ponovno s nama Nagradu Zlatni bicikl osvojio je film "Ne ostavi traga" Debre Granik, dok je nagrada za najbolji film za mlade u programu PLUS dodijeljena filmu "Na putu" Joachima Lafossea.



U proteklih osam dana na ZFF-u je u natjecateljskim i popratnim programima prikazano više od sto filmova, a bogati program pripremljen je i za edukativnu platformu Festivala - Industriju, s predavanjima, radionicama, panel diskusijama.



Festival je održan u kinima Europa, Tuškanac, Muzeju suvremene umjetnosti, F22 - Novoj akademijinoj sceni, dvorani Mueller te na dvije nove lokacije - u Kulturnom centru Travno i Narodnom sveučilištu Dubrava. Dio programa prikazan je u još petnaest gradova i dva sela (SOS Dječjim selima Lekenik i Ladimirevci), javila je Hina.





(FENA)