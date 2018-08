Francuski glumac Gerard Depardieu negirao je optužbe o silovanju iznesene protiv njega, izjavio je njegov advokat Herve Temime.

Francuski emiter programa FranceInfo javio je da je 22-godišnja francuska glumica podnijela prijavu policiji protiv Depardieua.



Pravosudni izvor potvrdio je za dpa da policija provodi preliminarnu istragu optužbi o silovanju i seksualnom zlostavljanju, što su standardne mjere nakon podnošenja prijave.



- Depardieu je "zapanjen podnošenjem prijave i kategorički negira svako seksualno zlostavljanje, svako silovanje, svako krivično djelo" - izjavio je Temime za emitera programa BFMTV.



Šezdesetdevetogodišni glumac stekao je slavu u 1970-im i ranim 1980-im godinama s ulogama poput one u filmu Francoisa Truffauta "Le dernier metro" (1980).



On je dobio nagradu Cezar za glavnu ulogu u tom filmu i ponovo za ulogu u filmu "Cyrano de Bergerac" Jean-Paula Rappeneaua iz 1990.



On je najpoznatiji izvan Francuske po ulozi Obelixa u četiri filma snimljena po stripovima o Asterixu i Obelixu autora Goscinnyja i Uderza.

