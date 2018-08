Film "Lijana" reditelja Ivana Đurovića iz Srbije otvorit će u petak u 20 sati 10. Omladinski Film Festival Sarajevo, a nakon projekcije publici će se predstaviti i ekipa tog filma.

Foto: Fena

U isto vrijeme, na otvorenom kinu Park Hastahana, bit će prikazan film "Martyr" iz selekcije Velikih 5.



Domaćin ceremonije otvaranja bit će sarajevski glumac Emir Fejzić, a planirano je obraćanje i direktora Festivala kao i ovogodišnjih članova žirija.



"Na svečanoj ceremoniji otvaranja bit će dodijeljena i dva počasna festivalska prstena, jednom pojedincu te jednoj kompaniji za konstantnu podršku i pomoć pri razvoju Omladinskog Film Festivala Sarajevo", navode organizatori.



Crvenim tepihom 10.OFF-a (od 19.30) prošetat će i osobe iz javnog i kulturnog života Bosne i Hercegovine i regije. Među njima su Mirvad Kurić, Slaven Došlo, Stevan Filipović, Robert Tomić Zuber.



Ceremoniji će prisustvovati i ekipe filmova 'Snijeg za vodu' (BiH), 'Private Acess' (FR), 'Johann' (GER) iz selekcije OFF Generacija te ekipa filma 'Lijenština' iz selekcije Velikih 5. Ekipe ostalih filmova Festivalu će se pridružiti na dan emitiranja filmova.



Ovogodišnji Festival trajat će pet dana, a donosi 31 film iz 14 država svijeta.



Već u subotu na rasporedu je program OFF Mini market: Making of Egzil u okviru kojeg će gostovati ekipa filma Frenkire, Kontra i reditelj Mario Ilić. Ulaz na taj program je besplatan.



Isti dan na rasporedu je Slot OFF Generacija koji donosi šest naslova, te slot Kratki metar 1 u okviru kojeg će se prvu noć predstaviti osam filmova, od čega dvije svjetske premijere. U 20.30 sati slijedi bh. premijera filma 'Lijenština', reditelja Alekse Stefan Radunovića.



Kompletan program dostupan je na stranici Festivala i festivalskom centru u Cinema City, a karte su u prodaji svaki dan od 11 do 21 sat na blagajnama Multiplex Cinema City.



(FENA)