Broj prodanih ulaznica za projekcije na 24. Sarajevo Film Festivalu nadmašio je sve festivale do sada, ali i broj gostiju koji su posjetili Sarajevo - izjavio je u razgovoru za Fenu direktor Sarajevo Film Festivala Mirsad Purivatra.

Mirsad Purivatra / 24sata.info

Posljednjeg dana Festivala, Purivatra ističe da je njegov cilj potpuno ispunjen te da će ga cijeniti kao najbolji i najuspješniji Festival do sada.



Smatra da je publika imala priliku vidjeti odlične filmove, svjetske i regionalne premijere te da je program zainteresirao brojne goste, turiste i ljubitelje filma da dođu i Sarajevo, a najbolji pokazatelj je da iz Sarajeva odlaze vidno zadovoljni.



- Vrlo sam zadovoljan ovogodišnjim festivalom, jer sam čuo mnogo pozitivnih komentara od gostiju koji su došli u Sarajevo, ali i građana glavnog grada BiH. Već od prvog dana dobivali smo mnogo čestitki - kazao je Purivatra.



Zadovoljan je 'energijom' u Sarajevu tokom Festivala, jer je grad 'živio' svih osam dana te je da je veliki broj ljudi radilo godinu dana kako bi opravdali očekivanja.



- Sarajevo je zaista postalo mjesto okupljanja filmske industrije cijele regije i to su divne stvari - poručio je.



Ipak, smatra da se mnogo toga još može uraditi, ali da su organizacijski svi uposlenici SFF-a realizirali posao najbolje što su mogli.



Purivatra je naglasio da je 2018. godina izuzetno značajna, jer je Grad Sarajevo ponovo prihvatio Festival, što znači da ga podržava finansijski i logistički.



- Ta finansijska pomoć nam je bila od velikog značaja i u Sarajevu se to osjeti. Promet od turista je prošle godine iznosio oko 60 miliona, a mislim da će ove godine ta cifra biti mnogo impozantnija - kazao je.



Najavio je da je posljednji dana Festivala rezerviran za projekcije nagrađenih ostvarenja u svim kategorijama te igrani film "Špijun koji me napucao" Susanne Fogel, kojim se i završava 24. Sarajevo Film Festival.



Dodjelom nagrada "Srce Sarajeva" za najbolja ostvarenja sinoć je na ceremoniji u Narodnom pozorištu završen takmičarski dio 24. Sarajevo Film Festivala, koji je ove godine poklonicima sedme umjetnosti donio 266 filmova iz 54 zemlje svijeta.



"Srce Sarajeva" za najbolji igrani film pripalo je ostvarenju "Aga" (Bugarska, Grčka, Francuska) Milke Lazarova, koji je istaknuo da je njegovo srce već odavno u Sarajevu, dok je "Srce Sarajeva" za najboljeg redatelja igranog filma uručeno Ioani Uricaru za ostvarenje "Limunada".



Istaknuti hrvatski glumac Leon Lučev osvojio je "Srce Sarajeva" za najboljeg glumca u okviru Takmičarskog programa igrani film, za ulogu u filmu "Teret" Ognjena Glavonića.



"Srce Sarajeva" za najbolju glumicu u okviru iste kategorije pripalo je Zsofiji Szamosi za kreaciju u filmu "Jedan dan" Zsofije Szilagyi.



U kategoriji Takmičarskog programa dokumentarnog filma "Srce Sarajeva" dodijeljeno je filmu "Srbenka" (Hrvatska) Nebojše Slijepčevića, a u okviru iste kategorije dodijeljene su još dvije nagrade - Nagrada za ljudska prava filmu "Araf" (Turska, Grčka, BiH) Didema Pekuna te Specijalna nagrada žirija ostvarenju "Devetomjesečni rat" (Mađarska, Katar) Laszla Csuja.



"Posljednji poziv" (Mađarska) Hajni Kis dobio je "Srce Sarajeva" za najbolji studentski film, dok je u kategoriji Takmičarskog programa za kratki film "Srce Sarajeva" pripalo filmu "Dah" (BiH) Ermina Brave, a Special Mention filmu "Ledeni bregovi" (Grčka, SAD) Eirini Vianelli.



Dodjeli zvaničnih nagrada "Srce Sarajeva" prethodilo je i uručenje Cine Link nagrada.



Ovogodišnji Sarajevo Film Festival zabilježio je više od 100.000 posjetilaca te oko 2.600 akreditovanih gostiju.





(FENA)