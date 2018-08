Dodjelom nagrada u Narodnom pozorištu u Sarajevu završen je službeni dio 24. Sarajevo Film Festivala.

Arhiv / 24sata.info

Dodijeljene su nagrade za najbolji dugometražni, dokumentarni, kratkometražni i studentski film, kao i CineLink nagrade. Kroz najvažniju noć 24. SFF-a za autore koji su predstavili svoje filmove publiku i gledatelje vodila je voditeljica programa CineLink, Amra Bakšić Čamo.



Nagradu za najbolji dugometražni film takmičarskog programa 24. Sarajevo Film Festivala u žestokoj konkurenciji, odlukom žirija, dobio je film Aga, Mirka Lazarova. Nagradu je uručio predsjednik žirija Asghar Farhadi.



Srce Sarajeva za režiju dobila je Ioana Uricaru za film Lemonade.



"Moram ovo da podijelim sa sjajnim glumcima. Počašćena sam, sada i ja imam Srce Sarajeva. Hvala na sjajom festivalu koji nam daje mnogo energije", kazala je.



Najboljim glumcem 24. SFF-a proglašen je Leon Lučev, hrvatski glumac, za ulogu u filmu Teret.



"Hvala žiriju. Hvala svima. Uvijek imam nešto da kažem, ali sada sam ćutao. Ne znam kako ćemo osjećati večeras. Ovo je bio najteži film koji sam napravio, sa najtežom temom. Velika je bila odgovornost", poručio je Lučev u Narodnom pozorištu.



Najbolja glumica ovogodišnjeg festivala je Zsofia Szamozi za ulogu u filmu One Day, koja je zahvalnost izrazila putem video linka - budući da nije bila u Sarajevu.



Za najbolji kratki film na 24. Sarajevo Film Festivalu proglašen je Dah - Ermina Brave.



"Hvala sjajnim glumcima, bili su fantastični. Prije svega - sjajna ljudska bića. Hvala procudentima i ekipi koja je vjerovala u mene i ovu priču. Film sam snimio i posvetio Sarajevu. Ovdje sam želio premijeru, imam historiju sa ovim festivalom. Nikada nisam zamišljao da ću osvojiti Srce Sarajeva. Ovaj film je za mog oca, a nagrada za moju majku", kazao je Bravo.



Poseban pomen dobila je i neobična kratka priča Eirini Vianelli, Icebergs.



Najboljim studentskim filmom proglašeno je ostvarenje Last Call autorice Hajni Kis.



Srce Sarajeva za najbolji dokumentarni film dobio je Nebojša Slijepčević, za film Srbenka.



Nagrada za ljudska prava pripala je filmu Araf - režiserke Didem Pekun.



Specijalnu nagradu žirija dokumentarnog programa dobio je film Nine Month War režisera Laszla Csuja.



SFF je iskazao specijalnu podršku ukrajinskom režiseru Olegu Sentsovu - koji je pritvoren.



Projektima Greather Than Death, Fiume o Morte, režiserima Pjeru Žalici, Gentianu Kociju i Juraju Leortiću dodijeljene su CineLinkove koprodukcijske nagrade. Projekat Zavera Andreija Gruzsnickija, Ibrahim Line Alabed te Africa Orena Gernera nagrađeni su u sklopu Work in Progress programa CineLinka.



Ranije, nagrada Počasno Srce Sarajeva uručena je turskom režiseru Nuriju Bilgeu Ceylanu i direktroru Fondacije Hastor, Nijazu Hastoru.



Ekipa brojala 24. Sarajevo Film Festivala brojala je 700 zaposlenih, 300 volontera, a bilo je više od 2600 akreditovanih gostiju. Na 24. SFF-u prikazano je 266 filmova iz 56 zemalja, a kako je navedeno filmove u sarajevskim otvorenim i zatvorenim kinima gledalo je više do 100.000 gledalaca. Ceremonija crvenog tepiha počela je u 19:30 sati sa brojnim gostima, partnerima i prijateljima festivala.



Reprize nagrađenih filmova gledatelji mogu pogledati sutra - posljednjeg dana 24. Sarajevo film festivala.



(N1)