"Jutro će promijeniti sve" naziv je srbijanske serije s rediteljskim potpisima Gorana Stankovića, Vladimira Tagića i Milice Tomović koja će večeras zabilježiti pretpremijerno prikazivanje na 24. Sarajevo Film Festivalu.

Foto: 24sata.info

Fokusirana je na život tridesetogodišnjaka danas u Srbiji, doba životnih prekretnica u jednoj od zemalja regije koje ne ostavljaju puno nade za kvalitetnu budućnost.

Uloge su ostvarili Nikola Rakočević, Jovana Stojiljković, Andrija Kuzmanović, Isidora Simijonović, Milan Marić, Anita Mančić i Nebojša Dugalić.



Jedan od reditelja Vladimir Tagić istaknuo je danas na konferenciji za medije uoči pretpremijere kako je riječ o seriji što prati 30-godišnjake kojima je jedna faza života završila, ali nisu sigurni šta sljedeća donosi.



- Oni su u nekom raskoraku, svi podvlače određenu crtu kako bi vidjeli šta su bili njihovi ideali, šta su postigli i gdje su danas. Ovo može da se prenese na širu generacijsku priču, a i na većinu nas - istaknuo je.



Za Gorana Stankovića bio je veliki izazov kako toj priči odgovoriti na pravi način. Smatra da je bilo zanimljivo progovoriti o ljudima koji nisu često u fokusu, oni su na određeni način antiheroji te su željeli staviti ih u prvi plan.



- Htjeli smo da nađemo zanimljivost u životima koji iz daleka ne izgledaju spektakularno, a uistinu jesu - ustvrdio je.



Podvlači također da je dosta segmenata u seriji inspirisano njegovim i životom Vladimira Tagića. Prije sedam godina i sam je otišao u Ameriku, dok se prije dvije vratio u Beograd.



- To je moj povratak u grad koji se promijenio, a opet ostao isti, kao i ljudi. Ima mnogo priča o ljudima koji odlaze i vraćaju se, htjeli smo pokazati koja je to emocija čovjeka koji se vraća, promišljati o tom njegovom suočavanju sebe sa sredinom u koju se vratio i koja se promijenila - istaknuo je.



Glumac Milan Marić smatra jako važnim da se ova serija pojavila baš u sadašnjem trenutku u Srbiji, jer je to priča o najranjivijim ljudima.



- To vrijeme tridesetih je trenutak kada bi u drugim zemljama donosio odluku da li da stvaraš porodicu ili gradiš karijeru. Kod nas tada praviš odluku da li da odeš i počneš ispočetka ili ostaneš i boriš se kako znaš i umiješ. Boriš sa smislom kao najbazičnijim segmentom. Serija otvara mnoga važna pitanja - podvukao je.



Govoreći o tematici serije, Milica Tomović navodi da su likovi u ovom ostvarenju nekako svi našli uloge u svojim životima i djeluje da će sve biti u redu.



- Međutim, ništa neće biti u redu, u životu se dešavaju i neuspjesi. Ipak, ovo nije depresivna serija, malo ima gorak ukus ali se gleda uz pivo - ocijenila je.



Serija "Jutro će promijeniti sve" imat će 40 epizoda a prve tri će zabilježiti pretpremijeru večeras u 21.45 sati u multipleks kinu Cinema City.



(FENA)