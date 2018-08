Program "Kafa sa…" 24. Sarajevo Film Festivala danas je na Festivalskom trgu ugostio aktere italijanskog filma "Dogman" reditelja Mattea Garronea koji je prikazan sinoć u Ljetnom kinu Raiffeisen.

Foto: 24sata.info

Uloge su ostvarili Marcello Fonte, Edoardo Pesce, Nunzia Schiano, Adamo Dionisi, Francesco Acquaroli, Alida Baldari Calabria i Gianluca Gobbi.



U fokusu ovog ostvarenja je Marcello, sitan i blag muškarac koji živi u predgrađu stiješnjenom između velikog grada i divljine gdje vlada zakon jačega. Marcello dane povodi između posla u skromnom salonu za pse, ljubavi prema kćerki Alidi i potčinjenog odnosa sa Simoncinom, bivšim bokserom koji terorizira čitavo naselje. Odlučan da povrati vlastito dostojanstvo nakon posljednje u nizu nepravdi koje su mu nanesene, Marcello planira osvetu koja će polučiti neočekivan rezultat.



O radu na filmu, kreiranju uloga, postavci pojedinih scena te prijemu publike govorili su glumci Marcello Fonte i Edoardo Pesce te casting direktor Francesco Vedovati.



Komentirajući izbor glumaca i rad s rediteljem, Vedovati ističe da rad na svakom ostvarenju zavisi od scenarija, ali prvenstveno od reditalja te da svaki od njih ima vlastite metode. Navodi da je Matteu Garroneu pomogao u izboru glumaca, a posebno da shvati kako nije samo dovoljno da li je neki glumac dobar, već da li je odgovarajući za određenu ulogu.



- Režiser je glavni ključ, on diriguje cijelim orkestrom. U radu ne postoje neke standardne procedure, već pojedinačne metode zavise od scenarija, kao i razgovora prije snimanja - kazao je, dodavši da se reditelju odmah svidjela Fonteova interpretacija uloge te ga ocijenio odličnim izborom za glavnog lika.



Podvlači da je Marcello Fonte ozbiljan glumac i reditelj te da nije neko koga su "izvukli iz kutije". Prethodno su pregledali čitavu bazu fotografija italijanskih glumaca, ali je upravo Fonte odmah prepoznat kao pravi izbor.



Podsjeća da je film inspirisan stvarnim događajem koji se desio prije nekoliko godina u Italiji i bio je dosta u fokusu javnosti. Smatra da je stvarna priča puno okrutnija nego što ju je reditelj Garrone prikazao.



- Po mom mišljenju, film je potpuno drugačiji od onoga što se stvarno desilo. Generalno, jako je dobro prihvaćen kod italijanske publike - ustvrdio je.



Za glumca Marcella Fontea ovo je univerzalan film i svi ga mogu razumjeti, priča je to koja se može desiti bilo gdje. Za njega je divno bilo vidjeti da je i sarajevska publika odlično prihvatila film. Komentirajući emocionalnost koja je jako izražena u filmu, ističe da za sobom uvijek vuče "veliki prtljag" iz kojeg izvlači segmente kada na filmu treba iznijeti emocije. Transportuje ih u svoju svijest a potom prenese u ulogu.



- Na primjer, u filmu su scene kada osjećam veliku bol. Tu bol pretočavam u emocije, sve to pokušavam preživjeti u sebi i iskazati kroz ulogu. To je zapravo kombinacija svega, puno okolnosti se treba uzeti u obzir - mišljenja je Fonte.



Govoreći o odnosu sa glumicom koja mu je kćerka u filmu, kaže da mu je san postati otac i osnovati porodicu. Tu želju je prenio i na film, da želi biti otac koji će stalno biti uz svoje dijete i biti mu ono što mu treba, reagovati na sve negativne stvari oko djeteta.



Ujedno podvlači da se cijela ekipa tokom rada na filmu trudila raditi zajedno, iskreno i bez laganja, te reći ako nešto ne funkcioniše u sceni, a potom to i ponoviti.



(FENA)