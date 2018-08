Bosanskohercegovačko ostvarenje "Dobar dan za posao" s rediteljskim potpisom Martina Turka, koje donosi priču o svakodnevnici prosječnog nezaposlenog čovjeka na ovdašnjim prostorima i njegovoj borbi da održi volju za stvaranjem života kvalitetnijeg za njegovu porodicu, zabilježit će večeras pretpremijeru na 24. Sarajevo Film Festivalu (SFF).

Foto: FENA

Glavni lik u filmu je Armin koji je duže vrijeme nezaposlen te očajnički pokušava doći do zaposlenja kako bi stvorio bolji život za svoju porodicu - trudnu suprugu i sina. Spletom okolnosti počinje raditi u klaonici kao zaštitar, no otkriva kako zaposlenici potkradaju šefa, što mu on i otkriva. No, "put do pakla popločan je dobrim namjerama".



Uloge su ostvarili Aleksandar Seksan (Armin), Maja Zećo (Jasmina), Senad Alihodžić, Ermin Sijamija, Mladen Nelević, Muhamed Hadžović te dječak Adijan Kulovac.



Reditelj Martin Turk, pripadnik slovenačke manjinske zajednice u Italiji, istaknuo je na današnjem druženju sa predstavnicima medija da je riječ o njegovom drugom dugometražnom ostvarenju koje je nastalo kao projekt Grad filma SFF-a. Zamisao je bila da se film snima u Ljubljani, no kaže da je u konačnici odabrano Sarajevo jer je to univerzalna priča koja se mogla desiti i u Ljubljani, Zagrebu, Beogradu i drugdje u regiji.



- Ta se priča mogla razumijeti bilo gdje. Ovo je mali film, ali mislim da je srcem snimljen. Počela je saradnja sa SFF-om te sam ovdje boravio dva mjeseca, a Sarajevo sam sada uspio doživjeti potpuno drugačijim očima - istaknuo je.



Od večerašnje pretpremijere ima tremu, ali se nada da će publika dobro prihvatiti film i osjetiti priču.



Glumac Aleksandar Seksan podvlači da se u zadnje vrijeme često zaticao u socijalnim likovima te mu se nije bilo teško pronaći i u ovoj ulozi.



- Mi živimo tu stvarnost, znamo dosta takvih ljudi oko nas te je ta situacija nešto što je opštepoznato - ustvrdio je, naglasivši da mu je bilo jako lijepo raditi na ovom ostvarenju, uz uvjerenje da su napravili jako lagan film sa sretnim završetkom što smatra da je najvažnije.



Za Maju Zećo uloga Jasmine bila je jako važna, zavoljela je taj lik jer smatra da je žena u filmu vrlo neiskvareno biće koje tačno zna šta želi od svog života i partnera.



- U tom smislu ne možete je pokolebati. Ona zna šta hoće, a porodica joj je na prvom mjestu. Mislim da kao društvo gubimo tu osnovu, bit porodice - podvukla je.



Da je scenario jako dobro i zanatski napisan smatra Senad Alihodžić, istaknuvši da je već tada shvatio da će film biti jako dobar. Njegova je uloga sporedna, ali podvlači da ne postoje velike i male uloge te je i za ovu - automehaničara dovoljno istraživao.



Dječak Adijan Kulovac navodi da mu je bilo veliko zadovoljstvo glumiti u filmu, što mu se jako svidjelo. Za ulogu je, kaže, uložio jako puno truda i rada.



Projekcija će početi u 21.45 sati u multipleks kinu Cinema City.

(fena)