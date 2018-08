Film turskog režisera Naila Osmana Dogana "Kradljivci golubova" ("The Pigeon Thieves") prikazan je danas na press projekciji u Narodnom pozorištu u okviru Takmičarskog programa za igrani film na 24. Sarajevo Film Festivalu (SFF).

Foto: Fena

Riječ je o svjetskoj premijeri tog ostvarenja koja će zvanično biti održana večeras, a za najbolji igrani film Festivala takmiči s još devet filmova iz Rumunije, Mađarske, Njemačke, Bugarske, Hrvatske i Srbije.



Radnja filma dešava se u predgrađu Anadolije, a govori o "kradljivcima golubova". Šesnaestogodišnji Mahmut provodi dane hraneći golubove, a novac zarađuje tako što ih krade od drugih ljudi. Životni san mu je da postane vlasnik najboljeg goluba. Nakon što upozna dječaka Ismaila, Mahmut mu počne pomagati da ostvari svoj san i sakupi dovoljan broj cigli za gradnju kuće.



Režiser i scenarista Osman Nail Doğan nakon projekcije filma govorio je o golubovima i njihovoj ulozi u turskom društvu. Naglasio je da je rođen u toj regiji, da nije imao priliku 'odgajati' golubove, ali da mu je brat, Samet Doğan, koji je ilegalno imao golubarnik, pomogao napisati scenarij za film.



Dodao je da su svi njegovi prijatelji također imali golubove, te da veliki dio likova zasniva na stvarnim osobama i događajima.



- Mladi u tom dijelu Turske nemaju šta drugo raditi, osim brinuti se o golubovima. To je velika strast, ali i odgovornost i nije uobičajen samo za taj dio Turske, već i za Bliski istok - pojasnio je.



Kada se odlučio pisati scenarij sa bratom, otišao je u mjesto gdje je odrastao i tražio neprofesionalne glumce koji se u životu bave sakupljanjem golubova. Dodao je da se u filmu pojavljuju samo tri profesionalna glumca.



Glavni glumac Seyit Nizam Yilmaz, koji je svoje prvo glumačko iskustvo stekao kao kradljivac golubova, kazao je da mu je velika želja brinuti se o golubovima, ali da nema uslove za to jer živi u stanu.



- To je vrlo težak posao i zahtijeva sve slobodno vrijeme - kazao je.



Za svoj prvi glumački poduhvat kazao je da se na početku osjećao nervozno, ali da se kasnije navikao, nakon rada sa odličnom filmskom postavom.



Pored Yilmaza, glumačke uloge ostvarili su Mert Buğra Tataroğlu, Kutay Sandikçi, Gökhan Yikilkan i Burçin Sezen.



