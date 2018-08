Film "Teret" srbijanskog reditelja i scenariste Ognjena Glavonića bit će prikazan večeras u okviru Takmičarskog programa 24. Sarajevo Film Festivala, a predstavnici medija imali su ga priliku pogledati danas na press projekciji u Narodnom pozorištu.

Arhiv / 24sata.info

Uloge u filmu tumače Leon Lučev, Pavle Čemerikić, Tamara Krcunović, Ivan Lučev, Igor Benčina.



"Teret" je debitantski film mladoga reditelja iz Pančeva Ognjena Glavonića, a prati priču vozača kamiona Vlade koji tokom NATO-vog bombardiranja Srbije dobije zadatak da preveze misteriozni teret iz Kosova u Beograd, a koja se na neki način naslanja na onu iz Glavonićevog dokumentarnog ostvarenja "Dubina dva" (2016).



Ovaj dokumentarac je priča o pronalsku hladnjače pune leševa Albanaca ubijenih na Kosovu, na dnu Đerdapa, a kasnije se saznaje da je riječ o više od 700 civila, koje su ubili srpska policija, vojne i paravojne snage.



Glavonić je na konferenciji za medije rekao da se nakon rada na dokumentarnom filmu "Dubina 2" ponovno vratio igranom filmu te da je tad shvatio da je neke stvari koje je želio da kaže u igranim filmu već rekao. On je istakao da je film koliko priča o odgovornosti, toliko i o tome šta jedna generacija ostavlja drugoj.



Glumac Leon Lučev istakao je da se film proziva kao antisrpski. Ali, kako je naglasio, anti je u svakom slučaju jer mu je tema odgovornost i istina.



Ognjen Glavonić navodi da je nakon što je 2009. godine vidio tekst iz 2002/3 godine o masovnoj grobnici u Batajnici u kojem su se pominjale pronađene lične stvari žrtava, o tome počeo istraživati.



Rekao je da je pročitao i svjedočenje čovjeka koji je vozio hladnjaču a nije znao šta prevozi. Glavonić ističe da je to bio čovjek koji jeste dio zločina ali to nije znao, te da je on na osnovu pronađenih ličnih stvari shvatio stinu o tome.



Leon Lučev je podvukao da je zadnjih 10 godina njegovo iskustvo igranja u filmovima koji su pokušavali govoriti istinu. I kako kaže, "muka mu je od toga da se ljudi pitaju zašto se to radi, da nema pomaka, da se stvari guraju pod tepih, da je sve fašistoidnije", ali podvlači da će nastaviti tako da radi iako ne vidi neki napredak.



Pavle Čemerikić mladi glumac rodom iz Prištine naveo je da ovakvi filmovi mogu dovesti do poboljšanja odnosa tako što će svako priznati svoj grijeh.



U realizaciji filma učestvovale su produkcije iz Srbije, Francuske, Hrvatske, Irana i Katara.



Producenti filma istakli su da su više puta odbijani od filmskog fonda Srbije, ali da su na kraju i od njih dobili podršku koja im puno znači.



