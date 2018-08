Kino na otvorenom (drive in kino) "Dolly Bell" bit će otvoreno 18. i 19. augusta u prostoru nekadašnjeg Filmskog studija Jagomir u Sarajevu.

Fillmski centar Sarajevo završava renoviranje prve faze tog gotovo napuštenog prostora u centru grada i vrši posljednje pripreme da sve bude spremno za prve kino projekcije u Drive in Kinu koje je dobilo ime po čuvenom filmu iz povijesti bh. kinematografije "Sjećaš li se Dolly Bell?".



Upravo tim filmom koji pripada Filmskom centru Sarajevu bit će svečano otvoreno kino na otvorenom. Tako za otvaranje Filmski centar Sarajevo prikazuje digitalno restauiranu kopiju ovoga filma, koja je urađena u suradnji sa Venecijanskim filmskim festivalom, gdje je taj film davne 1981. dobio "Zlatnog lava".



Narednu noć bit će prikazivana također digitalno restauirana verzija drugog kultnog filma iz kataloga Filmskog centra Sarajevo "Valter brani Sarajevo" iz 1973. koji do današnjeg dana svaki put iznova oduševljava publiku u BiH, regiji ali i čitavom svijetu.



Filmovi će biti prikazivani na velikom Air Screen platnu dimenzija 8 X 4 metra i uz modreno ozvučenje i scenu.



Sam događaj, osim prikazivanja pomenutih filmova, bit će u znaku i zabavnog programa uz specijalne goste, koji će počinjati dva sata prije projekcije filmova. Kapije kina bit će otvarane u 19.00 sati, dok će projekcije filmova počinjati u 21.00 sati.



Ulaznice se već nalaze u prodaji putem online platforme, ali i na svim prodajnim mjestima Kupikartu.ba. Cijena karte iznosi 10 KM po automobilu i bez obzira na broj posjetilaca u njemu, dok pojedinačna karta za one koji su bez vozila iznosi pet KM, najavljeno je iz Filmskog centra Sarajevo.



