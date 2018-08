Na Festivalskom trgu u glavnom gradu Bosne i Hercegovine u sklopu 24. Sarajevo Film Festivala (SFF) u ponedjeljak je održano druženje ”Kafa sa …“ iranskim dvostrukim oskarovcem i režiserom Asgharom Farhadijem.

Foto: 24sata.info

Farhadi je u Sarajevo ove godine došao u dvostrukoj ulozi - kao predsjednik festivalskog žirija i režiser filma ”Svi znaju“ kojeg je u Španiji snimio s Penelope Cruz i Javeriom Bardemom u glavnim ulogama



Psihološki triler ”Svi znaju“ (Everybody Knows) u nedjelju je prikazan u Ljetnom kinu Raiffeisen u Sarajevu, a Farhadiju je ovo prvi film na španskom jeziku. Film je prethodno svečano otvorio ovogodišnji, 71. Cannes Film Festival i prikazan je u njegovom takmičarskom programu.



Farhadi je na druženju u ponedjeljak u Sarajevu kazao kako je od rada na filmu počeo razmišljati o putu u Španiju i da je shvatio da je ta zemlja kulturom bliska s Iranom, ali i u kazao na razlike među te dvije zemlje, koje su naročito prisutne na političkom nivou.



Smatra da u Španiji postoji određena harmonija tradicionalnog i modernog načina života.



"Španija je geografski smještena na jugu Evrope i imaju određeni južnjački duh s kojim se možemo poistovijetiti i u Iranu. Na početku sam bio malo skeptičan jer kada sam otišao tamo nisam imao osjećaj da nisam kući“, dodao je Farhadi koji je tokom druženja ukazao na sličnosti i razlike između Španije i Irana.



Tom prilikom prisjetio se i putovanja s porodicom u Španiju prije 15 godina.



Farhadi je kazao kada ide u drugu zemlju da snima film, pazi na nekoliko stvari, jedna od njih su i ličnosti društva u zemlji u kojoj snima i Irana.



Dodao je kako je od početka glumačku postavu u njegovom posljednjem filmu, jer je prethodno s njima razgovarao o tome.



Ipak, kazao je kako nikada ne otkriva temu filma, već samo govori o odnosima između likova i njihovoj prošlosti.



"U ovom filmu na španskom, svakom od njih sam dao ključ za glumu. Kada sam razgovarao s Ricardom (Darinom, op.a.) o njegovom liku, pitao me zašto taj lik ne može samostalno donositi odluke. Jer je religiozna osoba i kliše za religioznu osobu je da mogu donositi teške odluke. Želio sam imati nivo paradoksa u tom liku. To je religiozna osoba puna sumnji i skeptična“, pojasnio je Farhadi koji je dodao kako je nastojao glumcima dati informacije o prošlosti likova koje će glumiti.



Farhadijev prvi igrani film ”Dancing in the Dust” (2002.) za koji je napisao scenarij i režirao ga, osvojio je nagrade za najboljeg glumca na 25. Moscow International Film Festivalu i nagradu za najbolji film Udruženja filmskih kritičara Rusije, kao i nagradu za najbolji scenarij i režiju na 48. Asian Pacific Film Festivalu.



Godinu poslije nastaje ”Beautiful City“ (2003.). Uslijedili su ”Fireworks Wednesday” (2005.) i ”About Elly“ (2007.), koji je istovremeno premijerno prikazan na Berlinskom filmskom festivalu i Fajr Film Festivalu u Teheranu te osvojio Srebrenog medvjeda za najboljeg reditelja u Berlinu i Crystal Smirogh za najbolju režiju u Fajru.



Nakon tog filma počinje pisati ”A Separation” (2010.). Film je premijerno prikazan u Berlinu gdje je osvojio Zlatnog medvjeda za najbolji film, Srebrenog medvjeda za glumice i Srebrenog medvjeda za glumce. Bio je to samo početak dugačke liste od 70 međunarodnih nagrada, među kojima su Zlatni globus za najbolji strani film, Cesar za najbolji strani film i, konačno, Oscar za najbolji film na stranom jeziku.



”A Separation” je postigao međunarodni uspjeh kao ni jedan iranski film do tada. Film se počeo prikazivati u kinima u decembru 2011. u SAD-u i postao jedan od najuspješnijih filmova na stranom jeziku u SAD-u. Iste godine, magazin Time je Asghara Farhadija uvrstio među 100 najutjecajnijih ljudi na svijetu. Asghar Farhadi nakon toga počinje raditi na scenariju filma ”The Past“, koji je bio njegov prvi film na stranom jeziku. Film je prikazan 2013. na Cannes Film Festivalu. Osvojio je nagradu za najbolju glumicu u Cannesu (Berenice Bejo) i bio nominiran za Zlatni globus i nagradu Cesar. U Iran se Farhadi vraća 2015., da snima film ”The Salesman“ koji je nagrađen za scenarij i najboljeg glumca (Shahab Hosseini) na Cannes Film Festivalu (2016.). Za ovaj film Farhadi je osvojio drugog Oscara za najbolji film na stranom jeziku.



Sarajevo Film Festival koji je ove godine počeo 10. augusta trajat će do 17. augusta.





(AA)