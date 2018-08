Film „Sam samcat“ za koji je scenario i režiju potpisuje Bobo Jelčić govori o Marku koji je nakon razvoda dobio minimalno vremena za susrete sa kćerkom, a koja živi s majkom. Nakon što pokrene spor kako bi se izborio za pravo da provodi više vremena s njom, ulazi u svijet socijalne službe.

Foto: FENA

Govoreći o razlozima za ovaj film Bobo Jelčić je naveo da se i sam razveo te da ga je zainteresovala tema koja govori o razvedenim očevima i djeci. On je također istakao da je riječ o aktelnoj temi. Jeličić je rekao na pres-konfrencije da otkako je ova tema pristna na SFF-u da je to napredak, istaknuvši da su se nekad radili filmovi o ratu, a sada intimne priče.



U ovom filmu naglašenih emocija glumi i Miki Manojlović koji je, između ostalog, rekao da ni on, a ni drugi glumc,i ne bi mogli uraditi svoje uloge kako su odigrane, bez režisera.



Manojlović je rekao da Jelčić ima specifičan način rada te da je ovaj režiser za njega bio iznenađenje.



Rakan Rushaidat koji glumi Marka, oca koji traga za još vremena sa kćerkom, također je istakao specifičnosti rediteljevog pristupa.



Kako je rekao on je reditelj koji navede glumca da pokaže ono što osjeća.



Snježana Sinovčić Šiškov istakla je da Bobu Jelčića poznaje kao pozorišnog reditelja ,te da je on svoj način rada u pozorištu primjenio i na filmu



-To je ogroman prostor slobode koju glumac dobija-rekla je Sinovčić -Šiškov



Jeličić je također rekao i da je ovim filmom želio i da izrazi stav, ne da ga nametne, da dekodira sustav, te je i dodao da je ovo film u kojem muškarac pokazuje emocije, u kojem plače.



Uloge u filmu tumače : Rakan Rushaidat, Miki Manojlović, Snježana Sinovčić Šiškov, Lea Breyer, Vanesa Glođo, Krešimir Mikić, Dean Krivačić, Marko Makovičić, Jagoda Kralj Novak, Izudin Bajrović.



Film „Sam samcat“ bit će prikazan večeras u Narodnom pozorištu u okviru Takmičarskog programa za igrani film.







(FENA)