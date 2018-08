Izložba fotografija Nurija Bilge Ceylana, istaknutog turskog režisera i fotografa, pod nazivom "Turkey Cinemascope" otvorena je danas u Umjetničkoj galeriji Bosne i Hercegovine.

Foto: AA

Radi se o izložbi odabranih radova iz bogatog fotografskog opusa Nuri Bilge Ceylana, a ona je otvorena u okviru ovogodišnjeg 24. Sarajevo Film Festivala. Kako su naveli iz SFF-a, cilj je da se posjetioci upoznaju sa širinom Ceylanovog talenta.



U Sarajevu su danas izložene 22 Ceylanove fotografije, a ono što je za njih specifično, kao što i sam naziv izložbe otkriva, je da su rađene u filmskom sinemaskop formatu (2.35:1). Ceylan je također posjetio za izložbu, razgovarao s gostima, ali izjave za predstavnike medija nije želio davati.



Kuratorica izložbe Ceren Erdem, predstavnica galerije DirimArt, koja predstavlja fotografije Nurija Bilgea Ceylana, u razgovoru za AA istakla je kako je SFF pokrenuo ideju za organizovanje izložbe fotografija Nurija Bilgea Ceylana, koji već ima veoma dobru saradnju sa sarajevskim festivalom.



Ona je kazala kako je Ceylan svoja prva umjetnička djela napravio zapravo u oblasti fotografije. Fotografijom se bavio i prije snimanja filmova, a fotografija je, prema njenim riječima, za njega strast od koje nikada nije odustajao.



"U Sarajevu su danas izložene ukupno 22 fotografije. Riječ je o fotografija koje su zabilježene u periodu od 2003. do 2009. godine", kazala je Edem.



Naglasila je kako je veliki dio fotografija nastao u periodu dok je turski autor tragao za lokacijama za snimanje svojih filmova. Na fotografijama obiluju portreti i pejzaži iz različitih dijelova Turske.



Izložba fotografija će biti postavljena do 31. augusta.



Ceylanu, koji je jedan od najcjenjenijih filmskih autora današnjice, sinoć je dodijeljena nagrada Počasno Srce Sarajeva u znak priznanja za izuzetan doprinos filmskoj umjetnosti i podršku Sarajevo Film Festivalu. Višestruko je nagrađivani autor, no svakako je potrebno naglasiti da je za film "Zimski san" 2014. na Filmskom festivalu u Cannesu nagrađen Zlatnom palmom.



Uz uspješnu filmsku karijeru, Nuri Bilge Ceylan se 2003., dok je tražio lokacije za snimanje filma "Klime", vratio svojoj prvoj ljubavi - fotografiji. Film je premijerno prikazan 2006., a Ceylan je iste godine u Solunu u Grčkoj održao prvu izložbu svojih fotografija. Nakon toga je održao izložbe fotografija i u Velikoj Britaniji (London), Turskoj (Adana, Ankara, Antalija, Istanbul i Izmir), Španiji (Granada), Francuskoj (La Rochelle), Poljskoj (Wroclaw), Njemačkoj (Nurnberg) i u Sjedinjenim Američkim Državama (New York).



Ceylanove fotografije, baš kao i njegovi filmovi, posmatrača navode na razmišljanje. One ne nude očigledne odgovore, već tek naznake emocija. Izrazi na licima njegovih subjekata su uvijek ambivalentni, čime odražavaju svu kompleksnost života i ljudske duše i potvrđuju Ceylanov status talentovanog naratora i iznimno značajnog i etičnog umjetnika.





(AA)