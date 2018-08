U sklopu programa "Kafa sa..." danas se okupljenima na Festivalskom trgu obratio Oscarovac Pawel Pawlikowski čiji je film "Hladni rat" otvorio 24. izdanje Sarajevo Film Festivala. "Hladni rat" je priča o ljubavi i muzici, a Pawlikowski je rekao kako smatra da je muzika jedan lik, odnosno karakter u filmu.

Foto: 24sata.info

Poveznica između dvoje ljubavnika koji se i u kasnijim decenijama spajaju i razdvajaju je muzika, tako da su različite muzičke podloge prisutne tokom čitavog filma, od izvorne poljske, ruske, rodoljubne preko šansona i jazz elemenata.



"Uvijek mi se sviđalo da koristim nekomponiranu muziku za film koja komentira ili poboljšava ili se suprotstavlja nekoj akciji u filmu. Kada se pojavi muzika to ima značajan utjecaj. U ovom filmu sam išao dalje jer sam priču organizirao oko muzike", rekao je.



Film je rađen u crno bijeloj tehnici što mu daje patinu proteklog vremena i jednu dozu dokumentarnosti. Uloge su ostvarili Tomasz Kot, Joanna Kulig, Agata Kulesza, Jeanne Balibar, Cédric Kahn.



"Glavnu glumicu sam imao u vidu kad sam pisao scenarij za film i znao sam da imam nekoga ko može pjevati, ko ima tu spontanost, taj šarm. Joanna je seoska djevojka i znao sam da želim raditi s njom. Gledao sam ima li još neko ko bi mogao iznenaditi svijet, ali nju sam znao deset godina i ona se pojavila i u filmu 'Ida' kao pop pjevačica. Kada sam smišljao scene mislio sam na to kako to ona može uraditi", rekao je.







Govoreći o Tomaszu Kotu, Pawlikowski je rekao kako je on jedan od onih glumaca koji mogu u potpunosti ući u ulogu i postati neko drugi.



"Glavni kriterij mi je bio da nađem dobrog glumca koji nije kao muškarci danas i koji izgledao kao predratni tip", rekao je.



Film je u Poljskoj postigao značajan uspjeh, a u Cannesu je dobio nagradu za najbolju režiju.



"Pogodio je nešto što još uvijek ne mogu definisati. Danas je svijet tako dosadan, sve je o telefonima i informacijama, dok u ovom svijetu koji prikazujem u filmu taj svijet prazan, u njemu ljudi mogu gledati jedni drugima u oči i vidjeti stvari", rekao je.



Ispričao je kako je snimanje filma trajalo šest mjeseci te kako je u tom periodu mnogo radio na izmjenama.



"Na početku nisma htio da 'Hladni rat' bude crno-bijeli film. Kostimi su prelijepi, ali opet boja nije imala smisla, spektar boja ne bi izgledao dobro, već nametnuto. Razmišljali smo o sovjetskom tehnikoloru pedesetih godina, imalo je to određeni šarm ali da smo to koristii izgledalo bi kao da je film rađen u određenom maniru. Poljska je u tom periodu zaista bila siva i smeđa tako da je crno-bijeli film bio najiskreniji način da prikažemo to vrijeme", rekao je.



Na pitanje kako je muzika utjecala na njegovo pisanje, Pawlikowski je rekao je kako je tokom pisanja scenarija često mislio o određenoj pjesmi koju je potom puštao.



"To je crno-bijeli film, ali toliko boje ima u mzzici i zvuku što je veoma važno za naraciju i likove. Uvijek je to dio onoga što se odvija", rekao je.



Govoreći o jugoslavenskom dijelu filmu, rekao je kako je Jugoslavija u tom periodu bila nezavisna, nesvrstana zemlja koja je bila pristupačna zapadu.



"Mislio sam i o Sarajevu, ali sam odabrao Split jer mi je trebao reljef koji je drugačiji i od Poljske i Pariza. Taj mediteranski reljef je odlično funkcionisao", rekao je Pawlikowski.



Film "Hladni rat" govori o strastvenoj ljubavnoj priči između dvoje ljudi različitog porijekla i temperamenta koje je sudbina fatalno spojila. Smješten u vrijeme hladnog rata tokom 1950-ih u Poljskoj, Berlinu, Jugoslaviji i Parizu, "Hladni rat" opisuje nemoguću ljubav u nemogućim vremenima.



Ovo je druga posjeta Pawela Pawlikowskog Sarajevo Film Festivalu. Podsjećamo, Pawlikowski je 2014, u okviru 20. izdanja Sarajevo Film Festivala, predstavio film "Ida" koji je potom nagrađen Oscarom, piše Klix.ba.







(24sata.info)