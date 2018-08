Uslijed svih projekata visoke filmske produkcije i u trenutku kada ga je pozvala bh. režiserka Amina Avdić da glumi u kratkometražnom filmu „Misao umjetnika“, jedan od najtraženijih glumaca u regionu Ivan Bosiljčić u intervjuu za Fenu otkriva da je „Avdić bila jedina koja je konkretno ponudila da se otvori tema o možda najnekonkretnijoj stvari o kojoj se može pričati, a to je unutrašnji slijed umjetnika“.

Arhiv / 24sata.info

To je, kako se prisjeća, bilo bez ikakvih metafora, stilizacije.



- Jednostavno je rekla hajde otvoreno da kažemo šta nas u ovom vremenu davi i šta nas snaži, od rokova koji su postavljeni, komercijalizacije do naših nesigurnosti. Tako se ovaj film pretvorio u jednu ozbiljnu ispovijest redatelja, glumaca i svakog člana filmske ekipe – ističe Bosiljčić.



Razgovarala: Senka Trgovčević



Bez obzira na to što je kratkometražni film, kaže da ga je vratio u ono „da umjetnost jedino postoji ako je ispovijest“.



Istovremeno snimajući ovaj film Bosiljčiću su se otvorili putevi ka Rusiji, gdje snima peti filmski projekt u Moskvi.



- Riječ je o projektima koji još nisu došli na naše tržište , ali se nadam da hoće. Snimao sam, između ostalog, historijsku dramu za prvi kanal. Zatim glumio sam u trileru o trgovini umjetninama – kaže Bosiljčić.



Govoreći o ruskoj kinematokrafiji, opisuje je da je daleko moćnija i življa nego na području regiona.



Navodeći da je to veliko tržište, cijeni da bi se filmski djelatnici regiona mogli zainteresovati za to tržište zato što su, kako kaže, veoma naklonjeni ljudima iz našeg regiona.



- Zainteresovani su za sadržaj koji se ovdje proizvodi. Zapravo su informisani o regionalnog filmskoj industriji, što me je zadivilo tokom boravka u Rusiji. Velikim silama interesatni smo po tome što nismo dio tog velikog prosperiteta, koji po svojoj konzervativnosti još zadržavamo – naglasio je Bosiljčić.



Po dolasku na trg ispred Narodnog pozorišta gdje je večeras zvanično otvoreno 24. izdanje Sarajevo film festivala pažnju je privukao ne već po prepoznatoj karizmi već po davanju savjeta mladim glumcima, koji će svoje umjeće pokazati tokom programa Talent Campusa.



- Što se tiče digitalnog svijeta oni su daleko upućeniji jer su bliži vremenu kada je pristup informacijama i komunikacijama oživio. To trebaju maksimalno da koriste. Znam mnogo primjera gdje je jedna poruka preko instagrama ili e-maila, upućena preko okeana, stigla do najvećih reditelja. To je s jedne strane, a što se tiče naše sredine poručujem im da nikada ne padaju u malodušnost i očaj zato što su veliki mudraci rekli „sačuvajte kičmu jer će sposobnost pobijediti podobnost". Pri tome ne mislim politički, već u svakom smislu. Kada god neko osjeti da je u zapečku ili da nije njegovo vrijeme, samo treba sačekati – poručio je Bosiljičić.



Osim bezrezervne angažiranosti, koju je pokazao već tokom prvog dana Sarajevo Film Festivala, u Beogradu se priključio talasu Terirem produkcije, koja razvija temu duhovnosti, oprosta, ljubavi.



- Ovaj kratkometražni film „Misao umjetnika“, koji će biti premijerno prikazan 12. augusta u kinu Kriterion, me pripremio za taj talas. To je jedan zaista film o umjetnosti bez ikakvog poteksta o umjetniku bilo gdje i bilo kada. Zato što smatram da mi kao umjetnici prvo treba da riješimo svoje unutrašnje svjetove, da naučimo da se izražavamo, volimo sebe...a onda da se bavimo svim drugim temama – zaključio je u intervjuu za Fenu glumac Ivan Bosiljčić.

(FENA)