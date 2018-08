„Dobrodošli u srce Sarajeva“ naziv je specijalnog programa TV1 posvećenog Sarajevo Film Festivalu. Urednici, voditelji i novinari Minja Šurković, Zerina Patković, Vladimir Čolaković i Arnel Šarić svakodnevno će, u periodu od 10. do 17. augusta, u pet termina (09 do 10 sati, 16 do 17 sati, 18:25 do 18:50 sati, 19:35 do 19:55 sati i 21 do 22 sata) gledateljima uživo prenositi atmosferu sa festivalskih lokacija.

Foto: 24sata.info