Iako ima vrlo uspješnu muzičku karijeru, Severina je odlučila da ponovo stane pred kamere, ovoga puta kao glumica.

Naime, Seve će glumiti glavni lik u novom filmu "Ti si princeza" reditelja Petra Pašića.



"Scenario za film 'Ti si princeza' radio je Dušan Bulić, sin Vanje Bulića, i veoma je zabavan. Severina je planirana za glavnu ulogu i ona je to prihvatila. Glumiće sredovječnu pjevačicu koja je u mladosti bila velika zvijezda, poznata i cjenjena. Međutim, vrijeme je učinilo svoje. Ona se nije našla na estradi, pa je pala u zaborav. Film je po žanru melodrama", otkrio je izvor za Kurir.



Film će se snimati u narednom periodu, a očekuje se i da će u budućnosti dobiti podršku Filmskog centra Srbije, kao i da ima svog finansijera u Hrvatskoj.



Inače ovo nije prvi put da Severina i reditelj Petar Pašić sarađuju, jer je on radio tri njena spota.



"Severina je jako talentovana i uvek spremna za nešto novo. S njom mi je uživanje da radim, jer šta god da joj predložim, makar to bilo skroz drugačije od nečeg što je do tada radila, ona je spremna da proba. Trenutno je u pripremi jedan veći projekat u koji je ona uključena, ali neću još o tome", izjavio je nedavno reditelj.





