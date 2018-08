Cilj ovogodišnjeg programa na Sarajevu Film Festivalu "Suočavanje sa prošlošću", selekcije posvećene novim filmovima koji obrađuju bolne teme iz prošlosti, jeste da ohrabri polifoniju glasova.

Foto: 24sata.info

Filmovi u našoj selekciji razlikuju se po svojim temama i estetici, a među njima se mogu naći istraživački dokumentarci, animirani filmovi, pozorišne predstave koje razbijaju barijeru između glumaca i publike, izmišljene priče zasnovane na stvarnim događajima. Bez obzira na pristup, svi oni publiku suočavaju sa neriješenim pitanjima ratnih zločina, međunacionalne mržnje, ponovnog buđenja nacionalizama i mnogim drugim ranama koje tek treba da zacijele. Program smo ove godine proširili kako bi obuhvatio i druge zemlje, poput Rumunije i Slovačke, i omogućio nam da otkrijemo kako se one nose sa vlastitom prošlošću, sa događajima iz Drugog svjetskog rata pa sve do onih vezanih za okupaciju Čehoslovačke 1968., saopćeno je iz SFF-a.



Osim filmskog programa, SFF po treći put zaredom organizuje Sajam istinitih priča, jedinstven događaj koji povezuje filmske autore sa organizacijama koje se bave istraživanjem i dokumentovanjem dešavanja u bivšoj Jugoslaviji tokom nedavnih ratova.



U okviru programa CineLink Dana filmske industrije bit će predstavljeno pet istinitih priča iz tog perioda, a kako bi se ohrabrilo njihovo prenošenje na veliko platno, Festival će naknadno objaviti javni poziv za filmske autore da se prijave za realizaciju filmova inspirisanih nekom od njih. Fond Heartefact će osigurati finansijsku podršku u iznosu od 3.000 eura za daljnje istraživanje.



Filmovi koji su ove godine uvršteni u program "Suočavanje sa prošlošću" premijerno su prikazani na prestižnim filmskim festivalima i osvojili su naklonost kritičara, ali i različita priznanja, u rasponu od nagrade za najbolji film (Ne zanima me ako ćemo se upisati u historiju kao barbari na Međunarodnom filmskom festivalu Karlovy Vary i Druga strana svega na Međunarodnom festivalu dokumentarnog filma u Amsterdamu) do posebnog priznanja žirija (Srbenka na Filmskom festivalu Visions du Réel).



Njihov uspjeh je dokaz da ovakve priče nadrastaju regionalne okvire te da mogu dirnuti širu publiku i potaknuti širi dijalog.



SFF zbog toga je udružio snage sa Međunarodnim filmskim festivalom u Rotterdamu i njihovom inicijativom IFFR Live kako bi ljubiteljima filma u petnaest gradova širom Evrope omogućio da prisustvuju projekciji prvog filma u ovogodišnjoj selekciji programa Suočavanje sa prošlošću. Chris the Swiss je stoga odličan izbor za otvaranje našeg programa jer se radi o filmu koji gledaoce vodi u bolnu potragu za istinom i suočava ih sa duhovima prošlosti koji nas još uvijek progone zahtijevajući da ih shvatimo i pomirimo se sa njima.



"Suočavanje sa prošlošću" je program SFF-a koji se realizira uz podršku fondacije Robert Bosch Stiftung.





(FENA)