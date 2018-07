Filmski centar Sarajevo će u okviru javne akcije "Sačuvaj filmsko blago BiH" od 27. do 29 . jula u Tuzli započeti ciklus prikazivanja filmova iz povijesti bh. kinematografije u organizaciji sa Udruženjem dramskih umjetnika "Kaleidoskop" i Centrom za kulturu u Tuzli.

Ilustracija / 24sata.info

Prvu noć te manifestacije u Ateljeu "Ismeta Mujezinovića" bit će prikazan igrani film "Konjuh planinom" (1966) u režiji Fadila Hadžića i po scenariju Meše Selimovića, a drugu noć film "So" (1973) za koji je scenarijo potpisao drugi veliki tuzlanski pisac Derviš Sušić, dok je reditelj filma Gojko Šipovac.



Završna noć je posvećena dokumentarcima koji se bave Tuzlom, a posjetioci će moći vidjeti remek djelo dokumentarnog filma "Bijeli ugriz" (1956) Tome Janjića, koji se bavi dramatičnim propadanjem Tuzle u tome periodu ali i naporima da se ta nepogoda zaustavi.



"So gradi, so razgrađuje" (1975) i "Kameno more" (1978) također se bave problemom propadanje tla usljed slanih podzemnih naslaga na tom području, ali i izgradnjom Tuzle i njenim razvojem ka jednom modernom industrijskom i kulturnom centru regije.



Ulaz za kompletan program je besplatan, saopćeno je iz Filmskog centra Sarajevo.





(FENA)