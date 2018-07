Showtime je najavio novu satiričnu polusatnu seriju svjetski poznatog komičara Sache Barona Cohena "Ko je Amerika?"

Screenshot: Youtube

Poznat po stvaranju čitave zbirke kultnih scena i zapaljivih likova, Sacha Baron Cohen vraća se televiziji nakon više od desetljeća, kao scenarist i redatelj navedene serije, prenosi Klix.ba.



Proteklih godinu dana se razvijala ova serija od sedam epizoda, koja prati raznolike pojedince iz svijeta politike i kulture, od ozloglašenih do nepoznatih, koji nastanjuju tu jedinstvenu zemlju.



Vijest je saopćio David Nevins, predsjednik i CEO Showtime Networks Inc, prenosi The Sun. Premijera na HBO 3 kanalu će biti u septembru.







(24sata.info)