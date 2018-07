HBO-ova hit-serija "Igre prijestolja" predvodi u utrci za ovogodišnje nagrade Emmy, najuglednije američke televizijske nagrade, s čak 22 nominacije, uključujući za najbolju dramsku seriju.

Arhiv / 24sata.info

Slijede NBC-jeva satirička emisija "Saturday Night Live" i HBO-ov SF serijal "Westworld", s po 21 nominacijom, te "Sluškinjina priča" televizije Hulu s ukupno 20 nominacija.



Najviše nominacija prikupio je streaming servis Netflix, ukupno 112, a slijede ga HBO sa 108, te NBC sa 78.



Svečana dodjela nagrada održat će se u Los Angelesu 17. rujna a domaćini će biti Michael Che i Colin Jost iz postava "Saturday Night Livea".



Nakon što prošle godine zbog kasnijeg emitiranja "Igre prijestolja" nisu bile uvrštene u konkurenciju za Emmyje, ove se godine natječu za titulu najbolje dramske serije s prošlogodišnjom velikom pobjednicom, distopijskom "Sluškinjinom pričom", a u utrci su i znanstveno-fantastična serija "Stranger Things" (Netflix), dramska serija o britanskoj kraljici Viktoriji "Kruna", NBC-jeva obiteljska drama "To smo mi", hladnoratovska špijunska serija "Amerikanci" (FX) i futuristički serijal "Westworld", javlja Hina.



U kategoriji komedije, hip-hop serija televizijske mreže FX "Atlanta" natječe se s Amazononovim "The Marvelous Mrs. Maisel", ABC-jevom serijom "Black-ish", serijalom o ženskom hrvanju "GLOW", HBO-ovim "Curb Your Enthusiasm", otkačenom komedijom "Barry", tehnološkom komedijom "Silicon Valley" i "Unbreakable Kimmy Schmidt".



Višegodišnji komični favorit za Emmyja "Veep" ove godine nije u utrci zbog kašnjenja s produkcijom uslijed produljene bolesti zvijezde Julije Louis-Dreyfus, koja je šest godina za redom odnijela nagradu za najbolju glumicu u humorističnoj seriji.



(FENA)