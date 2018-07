Četvrti dan festivala animiranog filma u Neumu (NAFF) prikazan je film Vojina Vasovića „Twice Upon a Time", koji je dobitnik čak 18 nagrada i koji je prikazan na 60 festivala širom svijeta.

Foto: FENA

Vojin Vasović je filmski i kazališni redatelj i dobitnik brojnih nagrada za scenski pokret, osvjetljenje i kazališnu režiju. Prvi put je na ovom festivalu i nije krio oduševljenje što je njegov film ušao u natjecateljski dio NAFF-a.



„'Twice Upon a Time' je film koji je nedavno bio na jednom festivalu u Londonu i ukupno je osvojio 18 nagrada do sada. Dobili smo dvije nagrade publike, nagradu za animaciju, zatim za montažu, dvije nagrade za scenario, nagradu za originalnu muziku – zaista mnogo njih. Na različitim mjestima različiti aspekti su nagrađivani, što me posebno raduje“, kazao je Vasović.



Vojinov film govori o psihičkom poremećaju ličnosti jednog kralja, koji je živio u nesigurno doba. Jedan dio njega je barbarski kralj ratnik, dok je druga polovica plemeniti kralj pjesnik. Dijele svijest, ali imaju oprečne želje i očajnički se žele riješiti jedan drugoga. Upravo ova priča redatelja je dovela i do još većeg cilja.



„Plan je da od ovog koncepta koji sad imamo napravimo dugometražni animirani film i dobili smo već nešto novca od Filmskog centra Srbije za dugometražnu verziju. Film je predstavljen kao bajka jer pojednostavljuje težinu teme, a rezultat je i mog života između dva mentaliteta, Kanade i Srbije, obzirom da sam živio jedan period života i u Kanadi", dodaje Vasović.



Na pitanje koji je najvažniji kriterij na osnovu kojeg vrednuje kvalitet filma, Vasović je kazao kako smatra da je od svega najvažnija priča u filmu, „jer i dijete zna da crta i može biti tehnički nesavršeno, ali ako je priča dobra onda će i film biti dobar“.



Osim ovog višestruko nagrađivanog filma, svoje projekcije 4. dan NAFF-a u natjecateljskom dijelu doživjeli su i filmovi iz Japana, Francuske, Irana, Ukrajine, Engleske, SAD-a, Slovenije, Kanade, Tajvana i Estonije.



Ovogodišnja članica stručnog žirija iz Rusije Svetlana Andrianova, čiji je film „Two Trams“ na prošlogodišnjem NAFF-u osvojio nagradu u kategoriji najbolja animacija glina-lutke, kazala je kako joj je izuzetna čast što je pozvana od organizatora NAFF-a te da je ovo njeno prvo iskustvo kao člana žirija na jednom međunarodnom festivalu.



„Moj posljednji film 'Two Trams' dobio je mnogo nagrada na festivalima širom svijeta i nekoliko Grand Prixa, što ga čini izuzetno uspješnim. Iako nisam očekivala da će doživjeti toliki uspjeh, moram da kažem kako sam u ovaj film uložila sve svoje vrijeme i udahnula sam mu dušu“, kazala je Andrianova.



Govoreći o današnjoj animaciji, ova višestruko nagrađivana redateljica i scenaristica kaže da je došlo do prezasićenja od tehnologije i računara. Jednostavno, kazala je, počelo se cijeniti ručno crtanje.



„3D animacija više nije toliko moderna u Rusiji. To vam je kao sa modom, kad se tek pojavi onda svi žele da rade upravo 3D, ali već duži niz godina mnogo više se cijeni ručno crtanje. Za mene je kad radim film najvažnija ideja, ali ne mogu kazati i da crtanje nije bitno, kao ni muzika. Jednostavno sve mora da bude dobro kako biste dobili jedan odličan film. Ne mogu da izdvojim ove segmente posebno", dodala je ruska redateljica.



Govoreći o ovogodišnjim filmovima na NAFF-u, kazala je da su to sve različiti filmovi te ih ne može generalizirati.



„Vidjela sam dosta filmova koji mogu biti namijenjeni samo za djecu, dok s druge strane imamo filmove koji su izuzetno profesionalno i drugačije urađeni. No, za taj odabir je odgovorna selekcijska komisija. Do sada sam, naravno, pregledala sve filmove i već imam jednog favorita za Grand Prix“, kazala je Andrianova.



Na kraju razgovora dodala je i kako je dugi niz godina radila na velikom broju reklama te da je to jedan posebno zanimljiv segment za umjetnike – pravljenje reklama za svjetske kompanije poput Coca Cole, McDonaldsa, Marsa i drugih renomiranih imena, saopćeno je iz NAFF-a.



Večeras, pretposljednjeg dana NAFF-a, bit će prikazano preostalih 12 filmova u natjecateljskom programu, a završnog dana u četvrtak, 5. srpnja, bit će proglašeni najbolji ovogodišnji filmovi, nakon čega će festival biti zatvoren.



Pokrovitelji NAFF-a su Ured hrvatskog člana Predsjedništva BiH, Federalno ministarstvo kulture i sporta, Fondacija za kinematografiju BiH, Ministarstvo civilnih poslova BiH i Turistička zajednica Hercegovačko-neretvanske županije, uz potporu OESS-a i Američkog veleposlanstva u BiH.



(FENA)