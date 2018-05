U okviru Takmičarskog programa 71. Cannes Film Festivala, u petak navečer prikazan je film "Drvo divlje kruške" (Ahlat Agaci) turskog reditelja Nuri Bilge Ceylana u čijoj koprodukciji je sudjelovala i BiH.

Foto: 24sata.info

Nakon višeminutnih ovacija na premijeri u Cannesu, uslijedile su i odlične kritike vodećih svjetskih magazina, uključujući i The Guardian koji je film ocijenio sa pet zvjezdica.



Bh. koproducent filma "Drvo divlje kruške" je producentska kuća 2006., producent je Mirsad Purivatra, umjetnički konsultant na filmu je Izeta Građević, a asistent dizajnera zvuka i kompozitor dijela muzike u filmu je Mirza Tahirović. Film je podržala Fondacija za kinematografiju Sarajevo, saopćeno je iz SFF-a.



Produkciju filma potpisuje turska kuća Zeynofilm, a uz bh. kuću 2006. koproducenti su Memento Films (Francuska), RFF International (Bugarska), Sisters and Brother Mitevski (Makedonija), Detailfilm GmbH (Njemačka), Film i Väst i TH Chimney Pot Sverige (Švedska).



Za film "Drvo divlje kruške" uz Nuri Bilge Ceylana, scenarij potpisuju Akin Aksu i Ebru Ceylan. Uloge u filmu su ostvarili Aydin Doğu Demirkol, Murat Cemcir, Bennu Yildirimlar, Hazar Erguclu, Serkan Keskin, Tamer Levent, Akin Aksu, Öner Erkan, Ahmet Rifat Sungar, Kubilay Tuncer, Kadir Çermik, Özay Fecht, Ercüment Balakoğlu i Asena Keskinci.



To je drugi filmski projekt u kojem Mirsad Purivatra surađuje sa izvanrednim turskim rediteljem Nuri Bilge Ceylanom. Purivatra je 2011. bio koproducent Ceylanovog filma „Bilo jednom u Anadoliji“ koji je osvojio Grand Prix Cannes Film Festivala.



Za producentsku kuću 2006. "Drvo divlje kruške" je četvrta koprodukcija prikazana u zvaničnom programu Cannes Film Festivala.



Osim filmova Nuri Bilge Ceylana, godine 2016. u zvanični program Cannesa uvršten je film "Sieranevada" eminentnog rumunskog reditelja Cristija Puiua, a 2014. specijalnu projekciju u okviru glavnog programa na istom festivalu imao je i omnibus 13 evropskih reditelja "Mostovi Sarajeva".



Prvi film u čiju produkciju je bila uključena producentska kuća 2006. bio je "Cirkus Columbia" Danisa Tanovića.



Dobitnici oficijelnih nagrada 71. Cannes Film Festivala bit će proglašeni večeras na svečanoj ceremoniji.





(FENA)